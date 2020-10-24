Corona Seçim Güvenliği Kaygılarını Arttırdı mı?

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminin Corona virüsünün gölgesinde yürütülmesi, seçimlerde geçerli rutin uygulamaların bile hayata geçirilmesinde sorunlarla karşılaşılmasına neden olabilecek gibi görünüyor. Bu durumun neden olduğu kaygılar siyasi partileri kampanyalarında farklı uygulamalara yönlendirirken, durum seçmen tarafından da hissediliyor.
Anketlere göre Amerikan halkının Corona virüsü konusundaki görüşleri, destekledikleri partinin çizgisiyle paralel. YouGov-Economist tarafından yapılan ankete göre Demokratlar, Corona virüsü konusunda Cumhuriyetçiler’den yaklaşık üç kat daha kaygılı. Demokratlar’ın yüzde 43’ü salgın nedeniyle çok endişeli olduklarını belirtirken Cumhuriyetçiler’in yalnızca yüzde 12’si kendilerini çok endişeli olarak tanımlıyor.
Ipsos-Reuters tarafından yapılan bir ankete göre, Corona virüsünü önemli bir tehdit olarak gören Demokratlar Cumhuriyetçiler’in iki katından fazla.
PEW Araştırma Merkezi'nin Ağustos ayında yaptığı ankete göre seçimlerde oy kullanmanın nispeten kolay olacağını düşünen seçmenlerin oranı yaklaşık yüzde 50. Oy kullanırken zorluklarla karşılaşacakları görüşünde olanların oranı da yüzde 49 ile buna oldukça yakın. Corona virüsünün gündemde olmadığı 2018 yılında ara seçimler sırasındaysa seçmenlerin yüzde 85’i oy kullanmanın kolay olacağı görüşündeydi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın destekçileri arasında oy kullanmanın kolay olacağını düşünenlerin oranı Demokrat aday Joe Biden’ın destekçilerine göre daha fazla. Ancak her iki partinin destekçilerinden de oy vermenin kolay olacağı görüşündekiler 2018’e oranla büyük ölçüde azalmış durumda.
“Trump destekçileri oyu sandıklarda kullanmaktan yana”
Corona gölgesindeki seçimlerde oy verme biçimi de Trump ve Biden destekçileri arasında farklılık gösteriyor. Trump’ın destekçilerinin yüzde 80’i oyunu sandıklara giderek kullanma taraftarı; bunların yalnızca yüzde 17’si posta yoluyla oy kullanmayı tercih ediyor. Biden’ı destekleme eğilimindeki seçmenin yüzde 58’i ise posta yoluyla oy kullanmaktan yana.
Posta yoluyla oy kullanma Amerika’da birçok eyaletlerde yürürlükte olan bir oy kullanma yöntemi. Ancak kimlerin, hangi koşullarda posta ile oy kullanabileceği eyaletler tarafından kurallara bağlanmış.
Corona virüsü oy kullanma biçimini değiştirecek mi?
Birçok eyalette Corona virüsü salgını yüzünden seçmenin bir kısmının sandık başına gitmek istememesi nedeniyle 2020’de posta yoluyla kullanılan oyların rekor rakamlara ulaşması bekleniyor.
Amerikan seçim sisteminde posta yoluyla iki farklı oy kullanma yöntemi bulunuyor. Bunlar posta yoluyla evrensel oy kullanma (universal mail-in voting) ve uzaktan oy kullanma (absentee voting) olarak adlandırılıyor. Postayla evrensel oy kullanma yönteminde eyaletler talep etsin ya da etmesin, tüm seçmenlere oy pusulası gönderiliyor. Ancak uzaktan oy kullanma yönteminde seçmenin başvuru yaparak oy pusulası talebini seçim merkezlerine iletmesi gerekiyor. 2016 yılında seçimlerin neredeyse dörtte biri (33 milyon oy) bu iki yöntemden biriyle kullanılmıştı.
ABD’de beş eyalet; Colorado, Hawaii, Oregon, Utah ve Washington’da seçimlerde oyların ‘‘tamamı posta yoluyla’’ kullanılıyor.Tüm eyaletlerde uzaktan oy kullanma yöntemi uygulanıyor, ancak kimlerin bunun kriterlerine uyduğu eyaletten eyalete değişiyor. Eyaletlerin yaklaşık üçte birinde uzaktan oy kullanmak için bir mazeret sunmak gerekiyor. Örneğin askeri görevde olmak, seyahatte olmak ya da engelli olmak gibi. Aralarında Batı ve Ortabatı eyaletlerinin de olduğu 33 eyalet ise mazeret gerektirmeksizin herkesin uzaktan oy kullanmasına izin veriyor.
Mazeretsiz uzaktan oy kullanılabilen eyaletlerden biri de ülkenin en kalabalık seçmen nüfusuna sahip eyaleti California. 2018 ara seçimlerinde 8 milyondan fazla Californialı seçmen uzaktan oy kullandı. Yani her üç oydan ikisi bu şekilde kullanıldı.
Uzaktan oy kullanılan eyaletlerde seçmenler yerel seçim merkezlerinden yazılı olarak, telefonla ya da internetten oy pusulası talep ediyor. Bazı yerlerde hastalık ya da seyahat gibi mazeretler göstermek gerekiyor. Diğerlerindeyse eyaletler tüm kayıtlı seçmenlere oy pusulası gönderebiliyor.
Başvuruda bulunurken seçmenlerin isimlerini ve adreslerini yerel seçim merkezine iletmeleri gerekiyor.Seçim yetkilileri, kişinin adresine oy pusulasıyla birlikte iki zarf gönderiyor. Bunlardan biri kullanılan oyun görünmemesi için yani mahremiyet amacıyla kullanılan zarf. Bu şekilde mühürlenerek dışarıdan görünmemesi güvence altına alınmış olan oy pusulası diğer zarfın içine konuluyor. Seçmen dıştaki zarfa imzasını atıyor.
Oy zarfının seçim merkezine ulaşmasının ardından yetkililer isim ve adres bilgilerinin seçmen kaydındakilerle aynı olup olmadığını kontrol ediyor.
Bu bilgiler doğrulandıktan sonra seçim yetkilileri mühürlenerek kapatılmış oy pusulasını seçmenin imzası bulunan dıştaki zarftan çıkarıyor. Seçim gününde eyaletler postayla gelen oyları sayıyor. Çıkan rakamlar sandığa giderek oy kullananlarınkilere ekleniyor.
Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın Demokrat aday Hillary Clinton’ı yenilgiye uğrattığı 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde de ülke genelinde oyların neredeyse dörtte biri posta yoluyla kullanılmıştı.
Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirdiği 2018 Kongre ara seçimlerinde ise 42 milyon; yani rekor sayıda oy postayla gönderilmişti. Vote At Home