Corona Seçim Güvenliği Kaygılarını Arttırdı mı?

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminin Corona virüsünün gölgesinde yürütülmesi, seçimlerde geçerli rutin uygulamaların bile hayata geçirilmesinde sorunlarla karşılaşılmasına neden olabilecek gibi görünüyor. Bu durumun neden olduğu kaygılar siyasi partileri kampanyalarında farklı uygulamalara yönlendirirken, durum seçmen tarafından da hissediliyor.

Anketlere göre Amerikan halkının Corona virüsü konusundaki görüşleri, destekledikleri partinin çizgisiyle paralel. YouGov-Economist tarafından yapılan ankete göre Demokratlar, Corona virüsü konusunda Cumhuriyetçiler’den yaklaşık üç kat daha kaygılı. Demokratlar’ın yüzde 43’ü salgın nedeniyle çok endişeli olduklarını belirtirken Cumhuriyetçiler’in yalnızca yüzde 12’si kendilerini çok endişeli olarak tanımlıyor.

Ipsos-Reuters tarafından yapılan bir ankete göre, Corona virüsünü önemli bir tehdit olarak gören Demokratlar Cumhuriyetçiler’in iki katından fazla.

PEW Araştırma Merkezi'nin Ağustos ayında yaptığı ankete göre seçimlerde oy kullanmanın nispeten kolay olacağını düşünen seçmenlerin oranı yaklaşık yüzde 50. Oy kullanırken zorluklarla karşılaşacakları görüşünde olanların oranı da yüzde 49 ile buna oldukça yakın. Corona virüsünün gündemde olmadığı 2018 yılında ara seçimler sırasındaysa seçmenlerin yüzde 85’i oy kullanmanın kolay olacağı görüşündeydi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın destekçileri arasında oy kullanmanın kolay olacağını düşünenlerin oranı Demokrat aday Joe Biden’ın destekçilerine göre daha fazla. Ancak her iki partinin destekçilerinden de oy vermenin kolay olacağı görüşündekiler 2018’e oranla büyük ölçüde azalmış durumda.