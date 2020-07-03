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Corona Sürecinde Havayolu Seyahatinin Riskleri

03.07.2020 19:28 | Son Güncelleme

ABD'de 1 Temmuz

Corona Sürecinde Havayolu Seyahatinin Riskleri

Başkent Washington’dan iç hat uçuşlarının yapıldığı Ronald Reagan Havaalanı Cuma öğle saatinde bomboş görünüyor. C Terminali’nden Boston’a uçacağım. Corona virüsü salgını öncesinde en yoğun saatlerini yaşayan havalimanında birkaç yolcu işlemlerini temassız hallediyor. Kimlik kontrolu için yüzümü açtığım birkaç saniye dışında hep maskeliyim.

Corona virüsü salgınının ilk dönemlerinde ABD’de yolcu sayısı öyle azaldı ki bazı uçuşlarda ortalama 10 kişi seyahat etti. 330 milyon nüfuslu ABD genelinde günlük taşınan yolcu sayısı, 100 binin altına geriledi. Bu düşüş, 1950’lerden bu yana sadece 11 Eylül 2001 terör saldırısı sonrası dönemde görülmüştü.

Yüzde 95’lik düşüş Nisan ortasından bu yana toparlanarak yüzde 75’e geriledi. Temmuz ayına gelindiğinde, yaz mevsiminin de etkisiyle daha fazla kişi seyahat etmeye başladı.

ABD'de beklenti 15,1 milyon uçak yolculuğu

Amerikan Otomobil Derneği’nin araştırmasına göre ABD’de yaşayanlar bu yaz yaklaşık 700 milyon seyahat gerçekleştirecek. 1 Temmuz

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