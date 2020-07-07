HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Corona Sürecinde Yemeğe Çıkmak Ne Kadar Riskli?

Corona Sürecinde Yemeğe Çıkmak Ne Kadar Riskli?

07.07.2020 19:07 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınında kapatılan işletmeler arasındaki restoranlar, dünyanın dört bir yanında aşamalı olarak hizmet vermeye başladı. Aylardır evlerinde yemek pişirenler, bir mola almak ve yemeğe çıkmak istiyor. Peki ne pahasına?

Corona Sürecinde Yemeğe Çıkmak Ne Kadar Riskli?

Corona virüsü salgınında kapatılan işletmeler arasındaki restoranlar, dünyanın dört bir yanında aşamalı olarak hizmet vermeye başladı. Aylardır evlerinde yemek pişirenler, bir mola almak ve yemeğe çıkmak istiyor. Peki ne pahasına?

Uzmanlar, dışarıda yemeğe gitmenin hala risk barındırdığını, ancak alınacak bazı önlemlerle virüse maruz kalma riskinin en az indirgenebileceğini söylüyor.

CDC: ''Eve sipariş daha güvenli''

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre eve yemek sipariş etmek, ister paket servis olsun ister paketi restorandan teslim alarak olsun hala daha güvenli bir seçenek.

Ancak CDC, restorana gitmeye karar verenlere, açık havadaki masaları tercih etmelerini ve masaların birbirinden en az iki metre uzakta olmasını tavsiye ediyor. Müşteri kapasitesini azaltmayan ya da masaları sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilmemiş restoranların içinde yemek ise en büyük riski barındırıyor.

Corona virüsü, kişiler konuştuğunda, güldüğünde, şarkı söylediğinde, öksürdüğünde ya da hapşırdığında havaya karışan damlacıklar aracılığıyla bulaşıyor. CDC’ye göre iç mekanlar, açık havaya göre daha riskli. Bunun nedeni müşterileri birbirinden ayrı tutmanın zor, havalandırmanınsa daha az olması.

Uzmanlar, müşterilerin gittikleri restoranın başka ne gibi güvenlik tedbirleri aldığını da değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.

Illinois Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Casey Bleasdale, garsonların maske takması ve müşterilerin masaya alınmak için beklerken birbirlerine çok yaklaşmamaları konusunda işletmecilerin dikkatli davranması gerektiğini söylüyor.

Tek kullanımlık menü temassız işlem

CDC’nin önerdiği bir başka önlem de dijital ya da tek kullanımlık menüler ve plastik yemek takımlarının kullanılması. Hesap ödeme sırasında akıllı telefon üzerinden para transferi gibi temassız işlemler de bulaşıcılığı engelleyebilir. Bu mümkün değilse restoranların nakit para ya da kredi kartı kullanımında olduğu gibi el temasından kaçınacak yöntemler bulması gerekiyor.

Bleasdale, bir restoranda grup halinde toplanılması durumundaysa sadece yakın tanıdıklarla beraber yemek yenmesinin ya da grup içindekilere herhangi bir hastalık belirtisi gösterip göstermediklerinin sorulmasının faydalı olacağı görüşünde.

Corona virüsünün yol açacağı ciddi hastalıklara karşı daha savunmasız olan kişilerin, örneğin yaşlıların restoranlarda yemek yemeyi gündemlerinden tamamen çıkarması da uzmanlara göre daha isabetli bir karar olur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
İstanbul'un koronavirüs risk haritası! O ilçeler dikkat çektiİstanbul'un koronavirüs risk haritası! O ilçeler dikkat çekti
YKS sınav süresi değişti! Baraj puanları düştü mü?YKS sınav süresi değişti! Baraj puanları düştü mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya tetikte, yeni bir salgın başlayabilir: Hıyarcıklı veba

Dünya tetikte, yeni bir salgın başlayabilir: Hıyarcıklı veba

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

İlginizi Çekebilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

Dizde sıvı kaybı ve kireçlenmeye ne iyi gelir? İşte tedavisi

Dizde sıvı kaybı ve kireçlenmeye ne iyi gelir? İşte tedavisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selülitlere karşı 10 etkili kural!

Dikkat! Kesinlikle uzun durun, çünkü…

Yaz tatiline gidecekler dikkat! İşte koronavirüs önlemleri

Bunlar da yaz tatilinin koronavirüs kuralları

İstanbul'un koronavirüs risk haritası güncellendi!

İstanbul'un koronavirüs risk haritası! O ilçeler dikkat çekti

Kilo artışı, nöropatik ağrılara zemin hazırlıyor

Ağrılarınız geçmiyorsa dikkat! Nedeni...

Anneler dikkat! Çocuğunuzu koronavirüsten korumak için...

Koronavirüs uyarısı! Sürekli kolonya kullanıyorsanız...

Kusursuz vücutlara böyle meydan okuyor!

Kusursuz vücutlara böyle meydan okuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.