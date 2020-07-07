Corona Sürecinde Yemeğe Çıkmak Ne Kadar Riskli?

Corona virüsü salgınında kapatılan işletmeler arasındaki restoranlar, dünyanın dört bir yanında aşamalı olarak hizmet vermeye başladı. Aylardır evlerinde yemek pişirenler, bir mola almak ve yemeğe çıkmak istiyor. Peki ne pahasına?

Uzmanlar, dışarıda yemeğe gitmenin hala risk barındırdığını, ancak alınacak bazı önlemlerle virüse maruz kalma riskinin en az indirgenebileceğini söylüyor.

CDC: ''Eve sipariş daha güvenli''

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre eve yemek sipariş etmek, ister paket servis olsun ister paketi restorandan teslim alarak olsun hala daha güvenli bir seçenek.

Ancak CDC, restorana gitmeye karar verenlere, açık havadaki masaları tercih etmelerini ve masaların birbirinden en az iki metre uzakta olmasını tavsiye ediyor. Müşteri kapasitesini azaltmayan ya da masaları sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilmemiş restoranların içinde yemek ise en büyük riski barındırıyor.

Corona virüsü, kişiler konuştuğunda, güldüğünde, şarkı söylediğinde, öksürdüğünde ya da hapşırdığında havaya karışan damlacıklar aracılığıyla bulaşıyor. CDC’ye göre iç mekanlar, açık havaya göre daha riskli. Bunun nedeni müşterileri birbirinden ayrı tutmanın zor, havalandırmanınsa daha az olması.