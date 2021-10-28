Corona Tedavisinde Antidepresan Etkili Olabilir mi?

Antidepresan ilaç “fluvoksamin”in Corona virüsüne yakalanan yüksek riski grubundaki yetişkinlerde hastaneye yatırılma oranını azalttığı kaydedildi. Bulgu, İngiliz tıp dergisi Lancet’ta yayınlanan bir araştırmada yer aldı.

İlacın enflamasyonu azaltma özelliği nedeniyle Corona virüsüne yakalananlar üzerinde test eden araştırmacılar, elde ettikleri bulguları, tedavi yöntemleriyle ilgili öneri sunma yetki ve sorumluluğu olan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’yle (NIH) de paylaştı. Araştırma ekibi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkililerinin de ilacı tavsiye etmelerini sağlama çabasında.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Edward Mills, “Eğer WHO bu ilacı tavsiye ederse, yaygın bir şekilde kullanıldığını göreceksiniz. Bu ilacın, birçok kişinin hayatını kurtardığını görmeyi umut ediyoruz” dedi.

Antidepresan olan fluvoksaminin maliyetinin düşük olması da araştırmacıların vurgu yaptığı ayrıntılar arasında. Corona virüsü enfeksiyonlarında antikora dayalı tedaviler yaklaşık 2 bin dolara mal oluyor. Deney aşamasından geçen antiviral ilaç Merck’ün tek tedavilik fiyatı ise 700 dolar, fluvoksamin içinse bu fiyat 4 dolar.

Fluvoksamin üzerinde çalışan araştırmacılar ilacı Corona virüsüne kısa bir süre önce yakalanan ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle yüksek risk grubunda olan yaklaşık bin 500 Brezilyalı üzerinde denedi. Klinik deneye katılanların yaklaşık yarısı 10 gün boyunca bu ilacı kullanarak evde tedavi oldu. Katılımcıların diğer bölümüne plasebo verildi.

Katılımcılar arasında kimlerin hastaneye kaldırılmak zorunda kaldığı dört hafta boyunca gözlemlendi. Elde edilen sonuçlara göre, ilacı kullananların yüzde 11’i hastaneye kaldırıldı ya da acil serviste uzun süre tedavi gördü. Plasebo, yani ‘etkisiz ilaç’ verilen kişiler arasında hastaneye kaldırılanların oranı yüzde 16 olarak kaydedildi.

Lancet’ta yayınlanan araştırma sonuçlarının yeterli düzeyde etkili olduğu kanısına varan bağımsız uzmanlar, deneyin erken tamamlanabileceğini belirtti.

İlacın ne dozda kullanılması gerektiği ve diğer ilaçlarla aynı anda kullanılıp kullanılamayacağı gibi sorular ise henüz yanıt bulmuş değil.

Corona virüsü enfeksiyonlarına karşı kullanılabilecek ilaçların araştırıldığı projede şu ana kadar 8 ilaç deney sürecinden geçirildi. Metformin, hidroksiklorokin ve ivermektin ilaçlarının da dahil olduğu araştırma kapsamında bir hepatit (sarılık) ilacının deneyleri hala sürüyor.

