Corona Tedavisinde Tartışılan Ibuprofenle İlgili Yeni Araştırma

İngiltere’de doktorlar, antienflamatuvar (yangı giderici) ilaç ibuprofenin Corona virüsünün neden olduğu solunum yolu hastalığını hafifletip hafifletmediğini görmek için yeni bir deneye başladı.

Deney, doktorların Corona virüsünün neden olduğu akut solunum yolu hastalığına karşı standart ibuprofenden daha etkili olduğunu düşündüğü belli bir bileşimi kapsıyor. Bu bileşim, İngiltere’de farklı hastalıklarda kullanılmak üzere ruhsat almıştı.

İngiliz Ulusal Sağlık Araştırmaları Maudsley Biyomedikal Araştırma Merkezi Başkanı Matthew Hotpot, deneyin başarılı olması halinde ilacın düşük maliyeti ve kolay erişimi sayesinde kamu sağlığına katkısının çok büyük olacağını kaydetti.

Deneye gelecek aylarda 230 hastanın katılması bekleniyor.

Araştırma, Londra’da Guy's & St Thomas Ulusal Sağlık Enstitüsü Vakfı, King’s College ve Seek Grup tarafından yürütülüyor.

Salgının ilk döneminde, az belirti gösteren kişilerin ibuprofen kullanmasının belirtileri kötüleştirebileceğine ilişkin kaygılar vardı.