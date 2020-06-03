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Corona Tedavisinde Tartışılan Ibuprofenle İlgili Yeni Araştırma

03.06.2020 16:09 | Son Güncelleme

İngiltere’de doktorlar, antienflamatuvar ilaç ibuprofenin Corona virüsünün neden olduğu solunum yolu hastalığını hafifletip hafifletmediğini görmek için yeni bir deneye başladı. Etkisi kanıtlanırsa ilacın düşük maliyeti ve kolay erişimi sayesinde kamu sağlığına önemli katkı sağlayacağı sanılıyor

Corona Tedavisinde Tartışılan Ibuprofenle İlgili Yeni Araştırma

İngiltere’de doktorlar, antienflamatuvar (yangı giderici) ilaç ibuprofenin Corona virüsünün neden olduğu solunum yolu hastalığını hafifletip hafifletmediğini görmek için yeni bir deneye başladı.

Deney, doktorların Corona virüsünün neden olduğu akut solunum yolu hastalığına karşı standart ibuprofenden daha etkili olduğunu düşündüğü belli bir bileşimi kapsıyor. Bu bileşim, İngiltere’de farklı hastalıklarda kullanılmak üzere ruhsat almıştı.

İngiliz Ulusal Sağlık Araştırmaları Maudsley Biyomedikal Araştırma Merkezi Başkanı Matthew Hotpot, deneyin başarılı olması halinde ilacın düşük maliyeti ve kolay erişimi sayesinde kamu sağlığına katkısının çok büyük olacağını kaydetti.

Deneye gelecek aylarda 230 hastanın katılması bekleniyor.

Araştırma, Londra’da Guy's & St Thomas Ulusal Sağlık Enstitüsü Vakfı, King’s College ve Seek Grup tarafından yürütülüyor.

Salgının ilk döneminde, az belirti gösteren kişilerin ibuprofen kullanmasının belirtileri kötüleştirebileceğine ilişkin kaygılar vardı.

Bu kaygılar, Mart ayında Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran’ın Corona virüsü belirtisi gösteren kişilerin ibuprofen gibi antienflamatuvar ilaçları kullanmaktan kaçınmaları gerektiği uyarısıyla tırmanmıştı. Veran, hastalara ibuprofen yerine parasetamol içeren ilaçlar kullanmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Tıp Dergisi Lancet de ibuprofen benzeri antienflamatuvar ilaçların vücutta Corona virüsü belirtilerini kötüleştiren bir enzimi arttırdığı hipotezini öne sürmüştü.

Ancak ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ilaç denetim kurumlarıyla Nurofen adlı antienflamatuar ilacın üreticisi Reckitt Benckiser, ibuprofenin Corona virüsünün belirtilerini kötüleştirdiğini gösteren hiç delil olmadığını belirtmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise ibuprofenle ilgili çıkan olumsuz haberlerin ardından yaptığı açıklamada, tartışmayı yakından izlediğini, ancak antienflamatuvar ilaçların Corona virüsü semptomlarını kötüleştirdiğine ilişkin bilimsel delil olmadığını bildirmiş, bu konuda yapılan araştırmaların sonuçlarını gelecekte kamuoyuyla paylaşacağını kaydetmişti.

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