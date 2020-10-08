Corona Teşhisi Trump’ı Siyaseten Güçlendirir mi?

Başkan Donald Trump'ın Corona virüsü enfeksiyonuna yakalanması, seçime bir aydan kısa süre kala salgını yeniden başkanlık yarışının başlıca konusu haline getirdi. Beyaz Saray, hızla iyileşen bir başkan imajını yansıtmaya çalışırken, kampanya ekibi hastalığını bir seçim kazancı olarak kullanmak için çalışıyor. Trump, hafta başında Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden taburcu edildi. Beyaz Saray’a dönmesinden bu yana, işini yapmaya hazır bir görevli imajını yansıttı. Çarşamba günü, Oval Ofis'te kısa bir süre çalışmak için başkanlık konutundan ayrıldı ve burada Delta Kasırgası ve ve Kongre’deki Demokratlarla acil ekonomik kurtarma paketiyle ilgili devam eden müzakereler konusunda son bilgileri aldı. Trump nekahet dönemi süresince, siyasi muhaliflerine yönelik eleştiriler, muhafazakar yargıç Amy Coney Barrett'in Anayasa Mahkemesi’ne aday gösterilmesine ilişkin açıklamalar ve fiziksel sağlığına dair güvence içeren bazı paylaşımlarıyla, sosyal medya platformu Twitter'da aktifti.

Hastalıktan güçlenerek çıkmak Trump'ın hastaneden taburcu olup Beyaz Saray'a geri döndüğünü, yönetici konutuna dönerken nadiren kullanılan merdivenleri çıkarken görüntülendiği video da mesajlarından biriydi. Maskesini çıkardıktan sonra Amerikalılar’a verdiği esas mesaj, korkmamak ve Corona virüsünün "hayata hükmetmesine" izin vermemekti. Çarşamba akşamı yayınlanan bir videoda da Trump hastalığını "Tanrı'nın bir lütfu" olarak nitelendirdi. Kendisine "çok" yardımcı olduğunu söylediği ilaçları övdü. Düşünce kuruluşu Amerikan Girişimcilik Enstitüsü uzmanlarından akademisyen Norman Ornstein, "Trump kendisini bir tür Supermen olarak tasvir etmeye çalışıyor. Hastalığı yenerken, aynı zamanda yönetiminin başarısız yaklaşımını gözlerden uzak tutmak için virüsün ölümcül niteliğini önemsiz gösteriyor" dedi. Destekçileri, Trump’ı onu zorluklarla mücadele ederken elinden gelenin en iyisini yapan bir başkan olarak görüyor. Trump’ın kampanya danışmanlarından Mercedes Schlapp Pazartesi günü Fox News kanalında, "Joe Biden'ın bu virüse teslim olacağı gibi ona teslim olmayacağız ve günün sonunda, başkanın iyi durumda olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Beyaz Saray doktorlarının Başkan’ın durumu hakkındaki günlük bilgilendirmeleri ümit vericiydi. Çarşamba günü, başkanın doktoru Sean Conley, Trump’ın "kandaki oksijen seviyesi ve solunum hızı da dahil olmak üzere fizik muayenesi ve yaşamsal belirtilerin hepsinin sabit ve normal aralıkta kaldığını" söyledi. Bu hafta Corona virüsüne yakalanan birkaç Beyaz Saray çalışanından biri olan Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, bu yazılı açıklamayı Twitter’da paylaştı. Trump yönetimi güçlü ve hızlı bir iyileşme imajını yansıtmaya çalışırken, kampanya ekibi başkanın hastalığından yararlanmak için çalışıyor. Pazartesi günü Fox News'ta konuşan Trump’ın kampanya iletişim direktörü Erin Perrine, başkanın teşhisini Joe Biden'da olmayan bir yetkinlik olarak sundu. Sadece Başkan Trump'ın Corona virüsüyle bu kadar sert şekilde savaşabileceğini savunan Perrine, "Artık bir birey olarak Corona virüsüyle mücadele deneyimi var. Bu ilk elden deneyimler ve Joe Biden bunlara sahip değil" şeklinde konuştu.

Pazar araştırma firması WPA Intelligence'tan Cumhuriyetçi stratejist Amanda Iovino, “Başkan virüse karşı kişisel savaşını ülkenin salgınla nasıl mücadele ettiğine dair bir metafor olarak kullanmaya çalışırken, kampanya ekibi de başkanın teşhisini seçim malzemesi olarak kullanmaya bakıyor” görüşünde. Iovino, kampanya ekibinin teşhisi Corona virüsüne karşı savunmasız olan ve 2020 seçimlerinde önemli bir seçmen grubunu oluşturan yaşlılarla virüsü kapmış ya da yakınları hastalanmış seçmenlerle ilişki ve empati kurmak için kullanabileceğine işaret etti. Trump, 2016'da yüksek yaş grubundakilerin oylarını 7 puan farkla kazandı, ancak Pazar günü yayınlanan bir NBC/Wall Street Journal anketi, Biden'ın bu grupta 27 puanla lider olduğunu gösterdi. Salı günü yayınlanan bir CNN/SSRS anketine göre de Biden, bu seçmen grubunda 21 puanla önde. Abartılmış salgın Kampanya ekibi, Trump’ın virüse karşı mücadelesinden galip çıkmasının tabanından destek alacağını ve muhtemelen kararsız seçmenlerden sempati kazanacağını hesaplarken, Başkan’ın hızlı iyileşmesinin salgın tehdidinin abartıldığını kanıtlayacağını da umuyor.

Texas A&M Üniversitesi'nde iletişim profesörü olan Jennifer Mercieca, "Trump, virüsün önemsiz olduğunu ve kolayca üstesinden gelip normale dönebileceğimizi göstermeye çalışıyor" dedi. Mercieca bu yaklaşımın kabul görmesinin zor olcağını söylüyor. Virüs, Trump'ın yakın çevresini da etkiledi. Eşi Melania Trump ve şu ana kadar en az 11 Beyaz Saray personeli ve kampanya çalışanı virüsü kaptı. 26 Eylül'de Beyaz Saray etkinliğine katılan üç Cumhuriyetçi senatör ve 29 Eylül'deki ilk başkanlık tartışmasına katılan 11 kişinin de Corona virüsü testi pozitif çıktı. Mercieca’ya insanların "Beyaz Saray güvenli değilse evim güvende olabilir mi?" diye soracakları görüşünde. Trump'ın Corona virüsüne yakalanması, 3 Kasım seçimlerine haftalar kala kampanya planlarını lojistik olarak da değiştirdi. En azından geçici olarak seyahat etmeye uygun olmayan bir adayın bulunduğu kampanyada, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve aile üyeleri Donald Trump Jr., Ivanka Trump ve Eric ve Lara Trump'ın da dahil olduğu diğer isimlerin devreye girmesine güveniliyor.

Trump’ın kampanyası ekibi, Trump'ın devasa mitinglerinin enerjisini ve rakibinin daha küçük, sosyal açıdan mesafeli toplantılarını karşılaştıran "Biden bodrumunda saklanıyor" mesajını da artık kullanmıyor. Biden'ın sınırlı faaliyetleri Geçen altı ayda Biden’ın kampanya stratejisi, yerel ve ulusal yönetmeliklerinde belirtilen katı sağlık protokollerine bağlı kalarak sosyal faaliyetlere maruz kalmayı sınırlandırmak oldu. Trump'ın teşhisinin ardından Biden’ın kampanya ekibi bu tavrı korudu; sanal olarak ya da maskelerin takıldığı açık hava mekanlarında küçük gruplar halinde destekçilerle buluşarak, seyahat planlarına bağlı kaldı. Trump'ın hastalandığı haberleri üzerine Joe Biden, başkan ve eşinin en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulundu. Biden, Trump'ın hastalığı hakkında yorum yapma konusunda temkinli davrandı, ancak hafta başında başkanı maske takmamak ve sosyal mesafe kurallarına uymamakla suçladı. Biden, Trump'ın virüsü kapmaktan "sorumlu" olduğunu söyledi. Miami'de NBC televizyonunun açık oturumuna katılan Biden, "Esasen 'Maskeler önemli değil, sosyal mesafenin önemi yok' diyerek virüsü kapanlar, bence kendilerine olanlardan sorumludur" diye konuştu.