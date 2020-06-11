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“Corona Toplum Bilincini Pekiştirdi”

11.06.2020 17:57 | Son Güncelleme

Hollandalı araştırmacıların 6 ülkede yaptığı ankete göre Corona virüsü salgını bir yandan milliyetçi hisleri körüklerken diğer yandan toplum olma bilincini pekiştirdi

“Corona Toplum Bilincini Pekiştirdi”

Corona virüsü salgını bir yandan milliyetçi hisleri körüklerken diğer yandan toplum olma bilincini pekiştirdi. Hollandalı araştırmacıların 6 farklı ülkede yaptığı ankete göre Corona salgını, zamanla oluşan bu tutumları körükledi. Anket, sosyal gelişim vaat eden kurumlarda çalışmak isteyenlerin sayısının da arttığını ortaya koydu.

"Kriz dönemindeki istikrarsızlıklar süreci hızlandırdı"

Reuters haber ajansına konuşan Hollandalı araştırma şirketinin kurucu ortağı Martijn Lampert, insanların yaşadıkları toplum içinde olup bitenlerin farkına daha çok vardığını, aynı zamanda bir o kadar da eleştirel yaklaştığını söyledi. Lampert, kriz dönemlerindeki istikrarsızlıkların, normalden çok daha hızlı bir değişime uygun zemin hazırladığını kaydetti.

COVID eğilimleri raporunda 6 ülkeden 4.271 katılımcıya ilki kriz öncesi, daha sonra da neredeyse tüm dünyada karantina uygulandığı dönemde olmak üzere iki ayrı zaman diliminde sorular yöneltildi. Yaşadıkları toplumda etkin biçimde rol aldıklarını söyleyenlerin İtalya’da yüzde 10, Amerika, İngiltere ve Hollanda’da yüzde 9, Güney Kore’de yüzde 6 oranında arttığı gözlendi. Anket, Brezilya’da böyle bir eğilimde artış olmadığını ortaya koydu. Araştırmacılara göre bu, son derece hızlı bir artış. Oysa bu tür değişimlerde ilerleme kaydetmek yıllar sürebiliyor.

"Süreç insanları daha az bencilleştirdi"

Tüm dünyayı karantina altına alan ortak bir sağlık tehdidi karşısında insanların kendilerine en yakın kişilere ve topluluklara yönelerek, daha da yakınlaştığı belirtiliyor. Anket sonuçlarını yorumlayan araştırmacı Martijn Lampert, bu sürecin insanları daha az bencilleştirdiği ve topluma daha fazla katkıda bulunmaya istekli hale getirdiğini vurguluyor.

Diğer taraftan ankete göre insan hayatını ‘’daraltan’’ ve kişinin kendi iç dünyasına odaklanmasına neden olan salgının, kriz öncesi de var olan milliyetçi eğilimleri körüklediği görülüyor.

"Hükümetlere güven arttı uluslararası kuruluşlara inanç azaldı"

Öte yandan başkalarına güvensizlik artarken, farklı görüşlere yönelik hoşgörüde artış olduğu gözleniyor. İnsanların hükümetlere güveni artarken, uluslararası kuruluşlara olan inancını yitirdiği de bir başka anket bulgusu. Ancak Lampert’e göre daha küresel ve eşitlikçi dünya görüşüne sahip olanlar, açıklık yanlısı uluslararası yaklaşımların gerilemesine tepki göstererek “Siyahların Hayatı Önemlidir” gibi sosyal oluşumlar için de uygun zemini hazırladı.

"Daha fazla şeffaflık ve dürüstlük gerektiren bir çağdayız"

Anket, George Floyd’un Minneapolis’te polis tarafından gözaltına alınırken hayatımı kaybetmesiyle başlayan ve tüm dünyaya yayılan ırksal adaletsizlik karşıtı gösterilerden önce yapıldı.

Ankete katılan her 5 Amerikalıdan üçü, her 5 Brezilyalıdan ikisi hükümetlerinin salgın sırasında kendilerine karşı dürüst olmadığı yanıtını verdi. Hollandalı araştırmacı Lampert, bu konuda “daha fazla şeffaflık ve dürüstlük gerektiren bir çağdayız” değerlendirmesinde bulundu.

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