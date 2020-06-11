“Corona Toplum Bilincini Pekiştirdi”

Corona virüsü salgını bir yandan milliyetçi hisleri körüklerken diğer yandan toplum olma bilincini pekiştirdi. Hollandalı araştırmacıların 6 farklı ülkede yaptığı ankete göre Corona salgını, zamanla oluşan bu tutumları körükledi. Anket, sosyal gelişim vaat eden kurumlarda çalışmak isteyenlerin sayısının da arttığını ortaya koydu.

"Kriz dönemindeki istikrarsızlıklar süreci hızlandırdı"

Reuters haber ajansına konuşan Hollandalı araştırma şirketinin kurucu ortağı Martijn Lampert, insanların yaşadıkları toplum içinde olup bitenlerin farkına daha çok vardığını, aynı zamanda bir o kadar da eleştirel yaklaştığını söyledi. Lampert, kriz dönemlerindeki istikrarsızlıkların, normalden çok daha hızlı bir değişime uygun zemin hazırladığını kaydetti.

COVID eğilimleri raporunda 6 ülkeden 4.271 katılımcıya ilki kriz öncesi, daha sonra da neredeyse tüm dünyada karantina uygulandığı dönemde olmak üzere iki ayrı zaman diliminde sorular yöneltildi. Yaşadıkları toplumda etkin biçimde rol aldıklarını söyleyenlerin İtalya’da yüzde 10, Amerika, İngiltere ve Hollanda’da yüzde 9, Güney Kore’de yüzde 6 oranında arttığı gözlendi. Anket, Brezilya’da böyle bir eğilimde artış olmadığını ortaya koydu. Araştırmacılara göre bu, son derece hızlı bir artış. Oysa bu tür değişimlerde ilerleme kaydetmek yıllar sürebiliyor.