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Corona Üzerinde Çalışan Uzmanın Öldürülme Nedeni Araştırılıyor

06.05.2020 19:53 | Son Güncelleme

Amerika'da Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli, Corona virüsü üzerinde çalışan araştırmacı Bing Liu Cumartesi günü evinde ölü bulundu

Corona Üzerinde Çalışan Uzmanın Öldürülme Nedeni Araştırılıyor

Amerika'da Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli, Corona virüsü üzerinde çalışan araştırmacı Bing Liu Cumartesi günü evinde ölü bulundu. Silahla öldürülen Liu'nun, evinden yaklaşık 90 metre uzakta bir araçta yine silahla intihar ettiği belirtilen Hao Gu isimli şahıs tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Yetkililer Liu ile Hao Gu arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırırken, Liu'nun Corona virüsü çalışmalarıyla ilgili olarak hedef alındığına işaret eden bir delil henüz yok.

37 yaşındaki araştırmacı Liu'nun salgına karşı alınan önlemler nedeniyle evinden çalıştığı aktarıldı. Liu'nun başından, boynundan ve vücudunun diğer yerlerinden ateşli silahla vurularak öldürüldüğü evinde olay sonrası inceleme yapan emniyet ekipleri, evden herhangi bir şeyin çalınmadığını, kapılarda da zorlama belirtileri görülmediğini söylüyor. Dedektifler Liu'nun, bahar ayı olması nedeniyle evinin kapılarını açık bırakmış olabileceğini tahmin ediyor. Liu'nun eşinin olay anında evde olmadığı kaydedildi.

Washington Post gazetesine göre, cinayetin yaşandığı Ross Township bölgesinde görevli dedektif Brian Kohlhepp yerel televizyon kanalı WTAE'ye yaptığı açıklamada, Liu ile Hao Gu'nun bağlantısı olabileceğini ancak iki şahıs arasındaki olası bağın Liu'nun Corona virüsü çalışmalarıyla ilgili olduğunu düşünmediklerini savundu.

Liu'nun görev yaptığı birimdeki müdürü Ivet Bahar, Post-Gazette gazetesine konuştu, Liu'nun kısa bir süre önce Corona virüsü enfeksiyonlarının ardında yatan hücresel sorunları araştırmaya başladığını ve araştırmasında ilginç sonuçlara ulaştığını aktardı. Bahar ayrıca Liu'nun herhangi bir hayati tehditten bahsetmediğini söyledi. Liu'nun Amerika'daki çalışmalarına başlamadan önce Singapur Üniversitesi'nde lisans ve tıp derecelerini tamamladığı belirtiliyor.

Washington Post gazetesinde Hao Gu olarak bahsedilen şahsın 46 yaşında olduğu kaydedildi.

Liu'nun komşuları, polise verdikleri ifadede olayın olduğu gün herhangi bir silah sesi duymadıklarını söyledi.

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