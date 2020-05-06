Corona Üzerinde Çalışan Uzmanın Öldürülme Nedeni Araştırılıyor

Amerika'da Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli, Corona virüsü üzerinde çalışan araştırmacı Bing Liu Cumartesi günü evinde ölü bulundu. Silahla öldürülen Liu'nun, evinden yaklaşık 90 metre uzakta bir araçta yine silahla intihar ettiği belirtilen Hao Gu isimli şahıs tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Yetkililer Liu ile Hao Gu arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırırken, Liu'nun Corona virüsü çalışmalarıyla ilgili olarak hedef alındığına işaret eden bir delil henüz yok.

37 yaşındaki araştırmacı Liu'nun salgına karşı alınan önlemler nedeniyle evinden çalıştığı aktarıldı. Liu'nun başından, boynundan ve vücudunun diğer yerlerinden ateşli silahla vurularak öldürüldüğü evinde olay sonrası inceleme yapan emniyet ekipleri, evden herhangi bir şeyin çalınmadığını, kapılarda da zorlama belirtileri görülmediğini söylüyor. Dedektifler Liu'nun, bahar ayı olması nedeniyle evinin kapılarını açık bırakmış olabileceğini tahmin ediyor. Liu'nun eşinin olay anında evde olmadığı kaydedildi.