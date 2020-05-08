Corona Virüs İstanbullu Taksicileri de Vurdu

Corona virüs tedbirleri kapsamında birçok sektörün geçici olarak kapatılması ve ‘Evde kal’ çağrılarının yapılması hem sosyal hayatı etkiledi hem de trafiğin gözle görülür oranda azalmasına sebep oldu. Salgının yarattığı bu olumsuz tablodan çok sayıda sektörün yanında taksiciler de etkilendi.

Genel olarak İstanbullu taksiciler, tek-çift plaka uygulamasının sona erdirilmesinin ve taksi plaka kiralarının hala yüksek olmasının, böylesine zor bir süreçte kendilerini çok daha kötü etkilediğine dikkat çekiyor. Evlerine ekmek götüremediklerini ifade eden taksi şoförleri, yaşadıkları sıkıntılı durumu VOA Türkçe’ye anlattı.

“Son 3 aydır kira ve fatura ödemesi yapamıyorum”

32 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını belirten Aydın Bayram, salgının işine olan etkisini şu sözlerle ifade etti:

“Son üç aydır hiçbir yere ödeme yapamıyorum. Tahmin ediyorum şu anda çoğu şoför arkadaşımızın durumu da böyledir. Taksicilerin evlerine nasıl ekmek götürdüklerini yetkililerin merak etmesi gerekiyor. Evde ayrı bir yangın var, sahada ayrı bir yangın. Çalışılsa bir dert çalışılmasa ayrı bir dert. Şoförlerin çoğu işlerini kaybetmemek amacıyla sabahtan akşama kadar çalışmak zorunda kalıyorlar. Üç saattir yollardayım, daha bir tane müşteri alabildim. Bir de tek-çift plaka uygulamasına geçilmişti. Bir gün çalışıp bir gün çalışmayıp en azında sağlıklı bir şekilde evimizde kalıyorduk. Diğer sektörler işlerine tam başlamadan bu uygulamanın kaldırılması çok kötü oldu.”