Corona Virüs İstanbullu Taksicileri de Vurdu

Taksi şoförü Hıdır Can, çalıştığı esnada Corona virüsüne yakalanmış. Karantina sürecinden sonra iyileşen Can, hemen işe başlamak zorunda kalmasının gerekçelerini şöyle sıraladı:

Can: “Corona'yı yendim, ardından işe başlamak zorunda kaldım”

Gayır: “Kaparsam virüsü bu işten kaparım. Hayat eve sığar diyorlar da ben eve gidip duramam, çalışmam lazım. Aylık maaş alamıyorum ya da devlet bana bir katkıda bulunmuyor. Mecbur kendimi tehlikeye atarak çalışmalıyım. Altı saattir bekliyorum, müşteri yok. Bir ara tek-çift plaka sistemi vardı, biraz para kazanıyorduk. O da kaldırılınca durum daha da kötü oldu. Şu an sigortam yok. 11 bin TL sigorta prim borcum var. Onu mu yatırayım, faturalarımı mı yatırayım bilemiyorum. Allahtan evli değilim, bir de evli olsaydım daha neler olurdu siz düşünün” dedi.

“COVID-19 hastalığına yakalandım. Hastalığa yakalandıktan sonra kendimi 25 gün karantinaya aldım. Hastalığım negatife döner dönmez işe başlamak zorunda kaldım. Çünkü devlet tarafından sağlanan bir yardım yok. Masraflarımız devam ediyor. Günübirlik yevmiyeyle çalıştığımız için her gün çalışmak zorundayız. Eğer çalışmazsak ikinci gün zor durumda kalıyoruz. Plaka sahibi de indirim yapmadı, kirasını hala ödeyemiyoruz. Bu kira bedelini ödemek için neredeyse kendimiz para kazanmadan evimize dönüyoruz. Şu an çok alt seviyedeyim, masraf yapamıyorum. Ekonomi çok kötü. İnsanlar taksiye binmiyorlar, toplu taşımayı tercih ediyorlar. Bu virüs bittiğinde kısmetse nişanlanacağım. Planlarımıza göre bir yıl içinde evlenmeyi düşünüyorduk ama şu an için bu çok zor gözüküyor.”

Kazgan: “Önceden günde 10 müşteri alırken şu anda 2 müşteri zor alıyorum”

İşlerinin yüzde 90 seviyesinde azaldığını belirten Muzaffer Kazgan, sözlerine şöyle devam etti:

“En az yüzde 90 iş kaybım olduğunu düşünüyorum. Bir mesai diliminde 10 müşteri alabiliyorsam şu anda 2 müşteri ya alıyorum ya alamıyorum. Taksi olarak değerlendirdiğinizde de bu işten para kazanan herkes mağdur oldu.”