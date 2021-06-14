HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüse karşı yeni bir aşı daha yolda

Koronavirüse karşı yeni bir aşı daha yolda

14.06.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li Novavax şirketi, ürettiği koronavirüs aşısının yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada aşının virüsün yeni varyantları üzerinde de işe yaradığı belirtildi

Novavax şirketi ürettiği aşının insan denemelerinde aşıyı ABD ve Meksika’da yaklaşık 30 bin kişi üzerinde denedi. Elde edilen sonuçlara göre aşı koronavirüs kaynaklı rahatsızlığı önlemede yüzde 93 oranında başarılı oldu.

Novavax tarafından üretilen aşının protein bazlı aşı olduğu ve boğmaca hastalığına karşı kullanılan aşılarla aynı tipte olduğu ifade edildi. Şirket bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren ayda yüz milyon doz aşı üretmeyi yılın sonunda da üretimini ayda 150 milyon doza çıkarmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada genel olarak aşı yapılan kişilerde yan etkiye rastlanmadığı çok seyrek olarak bazı kişilerde baş ve kol ağrısı benzeri şikayetler görüldüğü ifade edildi.

Novavax şirketi aşısının Hindistan’da ortak üretimi konusunda girişimlerde bulunulduğunu da açıkladı. Hindistan hali hazırda dünya üzerinde salgının en etkili sürdüğü ülke durumunda. Ülkede son 24 saatte 70 bin 421 yeni vaka görülürken 3 bin 921 kişi de hayatını kaybetti. Ülke genelinde bugüne dek ölenlerin sayısı da 375 bine yaklaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Uzman isim açıkladı: Meme kanserine karşı etkiliUzman isim açıkladı: Meme kanserine karşı etkili
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Düğüne birkaç gün kala baltayla öldürdü

Düğüne birkaç gün kala baltayla öldürdü

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Acı haberi Emel Sayın duyurdu: Çok ama çok üzgünüm

Acı haberi Emel Sayın duyurdu: Çok ama çok üzgünüm

Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! İşte yasakların kalkacağı tarih

Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! İşte yasakların kalkacağı tarih

İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.