Koronavirüse karşı yeni bir aşı daha yolda

Novavax şirketi ürettiği aşının insan denemelerinde aşıyı ABD ve Meksika’da yaklaşık 30 bin kişi üzerinde denedi. Elde edilen sonuçlara göre aşı koronavirüs kaynaklı rahatsızlığı önlemede yüzde 93 oranında başarılı oldu.

Novavax tarafından üretilen aşının protein bazlı aşı olduğu ve boğmaca hastalığına karşı kullanılan aşılarla aynı tipte olduğu ifade edildi. Şirket bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren ayda yüz milyon doz aşı üretmeyi yılın sonunda da üretimini ayda 150 milyon doza çıkarmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada genel olarak aşı yapılan kişilerde yan etkiye rastlanmadığı çok seyrek olarak bazı kişilerde baş ve kol ağrısı benzeri şikayetler görüldüğü ifade edildi.

Novavax şirketi aşısının Hindistan’da ortak üretimi konusunda girişimlerde bulunulduğunu da açıkladı. Hindistan hali hazırda dünya üzerinde salgının en etkili sürdüğü ülke durumunda. Ülkede son 24 saatte 70 bin 421 yeni vaka görülürken 3 bin 921 kişi de hayatını kaybetti. Ülke genelinde bugüne dek ölenlerin sayısı da 375 bine yaklaştı.

