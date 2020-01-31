Corona Virüsü 10 Bin Vakayla SARS'ı Geçti

Dünya çapındaki Corona virüsü vakaları 2003 yılında en az 24 ülkeye yayılan SARS virüsü vakalarının sayısını geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Çin’e seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu. Çin, seyahat uyarısının seviyesinin yükseltilmesinin şu anki durumla bağdaşmadığını savundu. 2003 yılında çok sayıda ülkede görülen ve yaklaşık sekiz ay süren SARS salgınında yaklaşık 8,100 vaka bildirilmişti. Şu anda 22 ülkeye yayılan Corona virüsü salgınında çoğu Çin’de olmak üzere dünya çapında tespit edilen toplam vaka sayısı 10 bine dayandı. Çin Dışişleri Bakanlığı: 'ABD’nin seyahat uyarısı gerçeklerle uyuşmuyor' ABD Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü Çin’e seyahat uyarısını güncelleyerek, vatandaşlarına Çin’e seyahat etmemeleri uyarısı yapmış, Pekin’deki ABD Büyükelçiliği ve Çin’deki dört konsoloslukta zorunlu görevi olmayan personelin Çin’den ayrılmaları talimatını vermişti. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD’nin seyahat uyarısına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın şu anki durumla uyuşmadığı belirtildi.

Çinli yetkiliden itiraf: 'Daha erken önlem alınmalıydı' Çin’de virüsün çıkış noktası olan Wuhan’ın Belediye Başkanı Zhou Xianwang, kentte maske ve diğer tıbbi malzeme eksikliğinin hala devam ettiğini söyledi. Wuhan’ın Komünist Parti Sekreteri Ma Guoqiang, “Önlemler daha erken alınmış olsaydı virüsün etkisi Çin’in diğer bölgelerinde ve dünyada daha az etkili olabilirdi” dedi. İlk vakanın görüldüğü Rusya Çin’le kara sınırını kapattı Son olarak Rusya Cuma günü iki kişiye Corona virüsü teşhisi konulduğunu açıkladı. Bu iki hasta da Rusya’daki ilk Corona vakaları olarak kayda geçti. Vakalardan biri Siberya’nın batısında, diğeri de Rusya’nın doğu ucundaki bir bölgede görüldü. Her iki hastanın da Çin vatandaşı olduğu belirtildi. Rus ulusal havayolu şirketi Aeroflot dışında tüm Rus havayolu şirketleri de Çin seferlerini bugünden itibaren askıya alıyor. Dört Çin havayolu şirketi ise Moskova seferlerine devam edecek. Çin’le 4,300 kilometre uzunluğundaki kara sınırını da kapatan Rusya Çin’deki vatandaşlarını 1 Şubat’tan itibaren tahliye etmeye başlayacağını açıkladı.