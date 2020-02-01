Corona Virüsü 24 Ülkede Tespit Edildi

Çin Komünist Partisi, virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentinin de bulunduğu Hubei eyaletinde Pazar günü sona ermesi gereken yeni yıl tatilini 13 Şubat’a kadar uzattı. Huanggang kenti sakinlerinin de, hastane, eczane ve markette çalışanlar dışında evden çıkması yasaklandı. Hükümet her haneden tek bir kişinin iki günde bir gıda alışverişi yapmasına izin veriyor.

Çin’de corona virüsü salgınında resmi vaka sayısı 11 bin 791 olarak açıklandı. Bu sayısı, 2002 ile 2003 yıllarındaki ağır akut solunum yetmezliği sendromu SARS vakalarının neredeyse 4 bin üzerinde.

Çin’de yeni tür corona virüsüne bağlı can kaybı 259’a ulaştı; vaka sayısı 12 bini buldu.Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yayılması durumunda diğer ülkelerin de salgın kontrolüne karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirdi. Ülkeler vatandaşlarının Çin’den tahliye edilmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Corona virüsünün bu yeni türü Çin ve Tayvan dışında şu ana dek en az 23 ülkede tespit edildi. Bü ülkeler Tayland, Japonya, Singapur, Güney Kore, Malezya, Avustralya, Almanya, ABD, Fransa, Vietnam, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İtalya, İngiltere, Kamboçya, Finlandiya, Hindistan, Filipinler, Nepal, Sri Lanka, İsveç ve İspanya olarak sıralandı.

Öte yandan Çin, vatandaşlarının ABD’ye girmesini yasaklayan Trump yönetimini eleştirdi. Pekin’in işbirliği konusunda yetersiz kaldığına yönelik yorumlara da tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, bu açıklamaların hasmane olduğunu söyledi. Hua, ‘’Dünya Sağlık Örgütü seyahat sınırlaması önermezken, ABD’nin tam tersi yöndeki aceleci tavrı bir iyi niyet göstergesi değil’’ dedi.

