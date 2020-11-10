‘‘Corona Virüsü Akıl Sağlığını Tehdit Ediyor’’

Lancet Psikiyatri Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmaya göre Corona virüsü hastalarının akıl hastalığı geliştirme riski daha fazla olabilir. Çalışmaya göre Corona virüsü tanısı konulan kişilerin yüzde 20’sine 90 gün içinde bir akıl sağlığı bozukluğu tanısı da konuldu.

Çalışmaya göre Corona virüsünden iyileşen hastaların geliştirdiği akıl sağlığı sorunlarının başında kaygı, depresyon ve uykusuzluk geliyor. Çalışma hastalığı geçirenlerin bunama riskinin de önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Paul Harrison, ‘‘Corona virüsü hastalarının akıl hastalıkları geliştirme riskinin daha fazla olduğundan endişe ediliyordu. Bulgularımız bunun mümkün olduğunu gösteriyor’’ dedi.

Harrison, doktorların ve bilim adamlarının kişilerin Corona virüsüne yakalanmalarından sonra geliştirdikleri akıl hastalıklarının nedenlerini incelemeleri ve yeni tedaviler geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Sağlık hizmetlerinin de bu konuda hazır durumda olması gerektiğini kaydeden Harrison üstelik çalışmadaki akıl hastalığı rakamlarının gerçektekinden daha az olduğunu sandıklarını bildirdi.