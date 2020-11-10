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‘‘Corona Virüsü Akıl Sağlığını Tehdit Ediyor’’

10.11.2020 03:18 | Son Güncelleme

Lancet Psikiyatri Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmaya göre Corona virüsü hastalarının akıl hastalığı geliştirme riski daha fazla olabilir. Çalışmaya göre Corona virüsü tanısı konulan kişilerin yüzde 20’sine 90 gün içinde bir akıl sağlığı bozukluğu tanısı da konuldu

‘‘Corona Virüsü Akıl Sağlığını Tehdit Ediyor’’

Lancet Psikiyatri Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmaya göre Corona virüsü hastalarının akıl hastalığı geliştirme riski daha fazla olabilir. Çalışmaya göre Corona virüsü tanısı konulan kişilerin yüzde 20’sine 90 gün içinde bir akıl sağlığı bozukluğu tanısı da konuldu.

Çalışmaya göre Corona virüsünden iyileşen hastaların geliştirdiği akıl sağlığı sorunlarının başında kaygı, depresyon ve uykusuzluk geliyor. Çalışma hastalığı geçirenlerin bunama riskinin de önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

Oxford Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Paul Harrison, ‘‘Corona virüsü hastalarının akıl hastalıkları geliştirme riskinin daha fazla olduğundan endişe ediliyordu. Bulgularımız bunun mümkün olduğunu gösteriyor’’ dedi.

Harrison, doktorların ve bilim adamlarının kişilerin Corona virüsüne yakalanmalarından sonra geliştirdikleri akıl hastalıklarının nedenlerini incelemeleri ve yeni tedaviler geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Sağlık hizmetlerinin de bu konuda hazır durumda olması gerektiğini kaydeden Harrison üstelik çalışmadaki akıl hastalığı rakamlarının gerçektekinden daha az olduğunu sandıklarını bildirdi.

Çalışma ABD’deki 69 milyon kişinin ve 62.000’den fazla Corona virüsü hastasının elektronik sağlık kayıtlarının incelenmesiyle yapıldı.

Corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasından sonra üç ay içinde iyileşen 5 hastadan 1’inde ilk kez kaygı, depresyon ya da uyku bozukluğu ortaya çıktığı kaydedildi. Araştırmacılara göre oran diğer hastalardan iki kat daha fazla.

Çalışma akıl hastalığı olan kişilerin Corona virüsüne yakalanma oranının da yüzde 65 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Londra University College psikiyatristlerinden Michael Bloomfield, Bunun salgının psikolojik baskı unsurlarıyla fiziksel etkisinin birleşmesinden kaynaklandığı görüşünü dile getirdi.

Londra Kings College profesörlerinden Simon Wessely ise zihinsel hastalığı olanların Corona virüsüne yakalanma riskinin daha yüksek olması bulgusunun diğer salgınlarla da benzer olduğunu söyledi.

Wessely,‘‘Corona virüsü merkezi sinir sistemini etkiliyor. Bu nedenle de hemen ardından bazı bozuklukları arttırabilir. Ancak bu araştırma bu konunun bununla sınırlı olmadığını ve riskin kişinin sağlığının daha önce kötü olması durumunda arttığını da gösteriyor’’ diye konuştu.

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