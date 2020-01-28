Çin’de resmi rakamlara göre şu ana kadar 100’den fazla kişinin ölümüne yol açan ve tüm dünyaya yayılabileceği ifade edilen Corona virüsü Almanya’ya da sıçradı.
Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Münih’e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Starnberg bölgesinde ilk corona virüsü vakasının tespit edildiği belirtildi.
Corona virüsü taşıyan ve yaşı açıklanmayan erkek hastanın hastahaneye kaldırılarak, karantinaya alındığını açıklayan bir yetkili, söz konusu kişinin durumunun iyi olduğunu ve izlendiğini bildirdi.
Alman basınında çıkan haberlerde, hastanın Çin’e seyahat edip etmediği konusunda şu anda bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilirken, tedavinin muhtemelen Münih’te bulunan ve virüs hastalıkları konusunda uzman Schwabing Hastahenesi’nde sürdürüldüğü tahminleri yapıldı.
Bavyera Sağlık Bakanlığı, hastanın yakın ilişkisi olduğu kişilerin olası hastalık belirtileri konusunda bilgilendirildiğini aktarırken virüsün başkalarına bulaşmış olma riskini "düşük" olarak tanımladı.
Geçen pazar günü, başkent Berlin’de bir kişi Corona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastahaneye yatırılmış, yapılan müdahelerden sonra hastanın grip olduğu anlaşılmıştı.
Öte yandan Alman hükümetinin Çin'in Wuhan şehrinde yaşayan Alman vatandaşlarını Almanya’ya getirmeyi planladığı belirtildi. Federal Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Wuhan’da yaşayan 90 kadar Almanya vatandaşının, Federal Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla ülkeye getirilmesi amaçlanıyor.
Der Spiegel dergisi, Alman ve Çin yetkililer arasında konuyla ilgili istişarelerin sürdüğünü, Çinli yetkililerin ülkeden çıkarma işleminin ordu uçağı yerine, sivil bir uçakla yapılması konusunda ısrar ettiklerini aktardı.
Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman vatandaşlarını çıkarma operasyonunun hazırlandığını doğrularken, Wuhan’da şu ana kadar hastalanan Alman vatandaşı olmadığını da duyurdu. Alman vatandaşlarını kentten çıkarma operasyonunun Çarşamba veya Perşembe günü gerçekleşebileceği öğrenildi.
Daha önce Japonya, Wuhan’da yaşayan 200 Japonu kentten çıkarmak için benzer bir operasyon yapılacağını ve bunun Salı gecesi gerçekleşeceğini duyurmuş, Fransa ve ABD’de benzer hazırlıklar yapıldığını açıklamıştı.
Bu arada Almanya’daki eczanelerde yüz maskesi satışlarında büyük artış olduğu açıklandı. Almanya Eczacılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, son günlerde ülkenin tüm bölgelerinde tedirgin olan vatandaşların, hastalıktan korunmak için tek kullanımlık maskelere yöneldiği ve birçok eczanede maskelerin tükendiğini bildirdi.
Bir sözcü, Çin’deki deneyimlerden yola çıkarak, maskelerin Corona virüsünün bulaşmasını engelleyemediğini söyledi. Corona virüsünün ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda ölümcül şekilde sonuçlanabilen solunum yolu hastalıklarına neden oluyor.
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