Çin’de resmi rakamlara göre şu ana kadar 100’den fazla kişinin ölümüne yol açan ve tüm dünyaya yayılabileceği ifade edilen Corona virüsü Almanya’ya da sıçradı.

Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Münih’e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Starnberg bölgesinde ilk corona virüsü vakasının tespit edildiği belirtildi.

Corona virüsü taşıyan ve yaşı açıklanmayan erkek hastanın hastahaneye kaldırılarak, karantinaya alındığını açıklayan bir yetkili, söz konusu kişinin durumunun iyi olduğunu ve izlendiğini bildirdi.

Alman basınında çıkan haberlerde, hastanın Çin’e seyahat edip etmediği konusunda şu anda bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilirken, tedavinin muhtemelen Münih’te bulunan ve virüs hastalıkları konusunda uzman Schwabing Hastahenesi’nde sürdürüldüğü tahminleri yapıldı.

Bavyera Sağlık Bakanlığı, hastanın yakın ilişkisi olduğu kişilerin olası hastalık belirtileri konusunda bilgilendirildiğini aktarırken virüsün başkalarına bulaşmış olma riskini "düşük" olarak tanımladı.