Corona Virüsü Anne Karnındaki Bebeğe Geçiyor mu? 

Çin’de yapılan dar kapsamlı bir araştırmaya göre Corona virüsünün anne adayından karnındaki bebeğe bulaştığına dair bir kanıt bulunamadı.

Saygın tıp dergisi Lancet’ta yayımlanan araştırma, Corona virüsünün çıkış yeri olan Wuhan’da yaşayan dokuz hamile kadın üzerinde yapıldı.

Corona virüsüne bağlı zatürre geçiren kadınların hepsi hamileliklerinin son üç ayındaydı.

20 Ocak ile 31 Ocak arasında tedavi gören kadınların doğum sırasında alınan amniyotik sıvıları, kordon kanı ve bebeklerin boğazından alınan kültür test edildi. Tüm testler temiz çıktı. Hamile kadınların tümü sezaryen doğum yaptı. Bu nedenle virüsün normal doğum sırasından anneden bebeğe geçip geçmediği bilinmiyor.

Yenidoğanların tamamının sağlıklı olduğu ve özel bir tedaviye ihtiyaç duymadıkları da araştırmada yer aldı. Annelerden dördü erken doğum yapsa da araştırmacılar nedenin Corona virüsü olmadığını bildirdi.

Araştırmanın tamamlandığı 4 Şubat’a kadar annelerin hiçbiri hayatını kaybetmedi.

Ancak araştırmacılar, doğumdan 36 saat sonra Corona virüsü tespit edilen bir bebek nedeniyle, yenidoğanların korunması için özel değerlendirmeler yapılması gerektiğine dikkat çekti.