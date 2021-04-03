Corona Virüsü Aşıları Karşılaştırılabilir mi?

Kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle endişe yaratan AstraZeneca aşısının Amerika’da en erken Mayıs ayında kullanılabileceği belirtiliyor. Ancak basında tüm bu aşıların etkinliği ile ilgili çıkan rakamlar, halk arasında hangi aşı daha iyi tartışmalarını beraberinde getiriyor. Sadece Amerika’da değil birçok ülkede Çin ve Rusya’nın ürettiği aşılarla ilgili de benzer kafa karışıklıkları var.

İnternet üzerinden yapılan ön kayıtlarda, geçmiş sağlık sorunlarıyla ilgili yalan beyanda bulunanlar da kanıt istenmediğinden bu gruplardaki kişilerin önüne geçebiliyor.

Amerika’da aşılama sürüyor, eyaletlere ulaştırılan aşı dozları 200 milyonu buldu. Ancak aşıların dağıtımı kadar halka nasıl yapılacağı da önemli.

Peki açıklanan etkinlik oranları, tüm bu aşıların adil bir şekilde karşılaştırılabilmesini mümkün kılıyor mu? Bu sorunun yanıtı hayır. Zira tüm bu aşıların klinik deneylerinin şartları birbirinden farklıydı.

Uzmanlar bu farklılıkları şu şekilde sıralıyorlar;

Aşılar farklı zaman aralıklarında deneye tabi tutuldu.

Katılımcılar farklı nüfus gruplarından hatta ülkelerden belirlendi.

Mutasyon geçiren virüsün farklı varyantları ortaya çıktı.

Ayrıca aşıların, çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemini etkileyen bazı kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerdeki etkisi hala araştırılıyor.

Bu karşılaştırmanın bir yolu aşıların aynı klinik deney ortamında test edilmesi. Ancak bu bile yeterli olmayabilir. Zira laboratuvardaki ortamla dışarıdaki dünyanın şartları da aynı değil.

Mesela Amerika’da Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’nin aşı olan 4 bin sağlık personeli arasındaki son araştırması hem Pfizer hem Moderna aşısının aynı oranda etkili olduğunu ortaya koydu:

Bu nedenle bilimadamları Pfizer’ın aşısının Johnson and Johnson ya da Sinovac’ın aşısından kesin olarak daha koruyucu olduğunu söyleyemiyor. Ancak bir şeyden eminler, hangisi olursa olsun aşı olmak şart.