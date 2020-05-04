Corona Virüsü Aşısı İçin Bağış Seferberliği

Corona virüsü salgınıyla mücadelede aşı ve tedavi çalışmaları yürüten kurumlara kaynak sağlamak amacıyla uluslararası bir bağış konferansı düzenlendi.

Avrupa Birliği ile AB üyesi olmayan İngiltere, Norveç, Japonya, Kanada ve Suudi Arabistan gibi ülkeler liderliğinde yapılan etkinliğin amacı yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesi için en az 8 milyar dolar kaynak toplamak.

Etkinlikte Norveç 1 milyar dolar, İspanya 136 milyon dolar, Almanya 573 milyon dolar, Fransa ise 545 milyon dolar bağış sözü verdi.

Dünya Bankası ile Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın kaynak çabalarına destek olarak hükümetler, gelecek haftalarda ve aylarda bağış toplamayı sürdürecek.

‘‘Dillerimiz dinlerimiz farklı, kaderimiz aynı’’

Bağışçı ülkeler arasında Türkiye de var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı nedeniyle katılamadığı etkinliğe bir video mesajı gönderdi.

Mesajında ‘‘Bu salgın bize, dillerimiz, dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır’’ ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: