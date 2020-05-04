Corona Virüsü Aşısı İçin Bağış Seferberliği

Corona virüsü salgınıyla mücadelede aşı ve tedavi çalışmaları yürüten kurumlara kaynak sağlamak amacıyla uluslararası bir bağış konferansı düzenlendi.
Avrupa Birliği ile AB üyesi olmayan İngiltere, Norveç, Japonya, Kanada ve Suudi Arabistan gibi ülkeler liderliğinde yapılan etkinliğin amacı yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesi için en az 8 milyar dolar kaynak toplamak.
Etkinlikte Norveç 1 milyar dolar, İspanya 136 milyon dolar, Almanya 573 milyon dolar, Fransa ise 545 milyon dolar bağış sözü verdi.
Dünya Bankası ile Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın kaynak çabalarına destek olarak hükümetler, gelecek haftalarda ve aylarda bağış toplamayı sürdürecek.
‘‘Dillerimiz dinlerimiz farklı, kaderimiz aynı’’
Bağışçı ülkeler arasında Türkiye de var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı nedeniyle katılamadığı etkinliğe bir video mesajı gönderdi.
Mesajında ‘‘Bu salgın bize, dillerimiz, dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır’’ ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
‘‘Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları da destekliyoruz. 26 Mart'ta kabul ettiğimiz G-20 Bildirgesi'nde aşının hızlıca geliştirilmesi için kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştuk. Bugünkü 'Koronavirüs Küresel Mukabele' taahhüt etkinliğinin parçası olmayı da bu nedenle görev addettik. Çalışmalarda gereksiz tekrarlara ve bürokrasiye izin verilmemesi, hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve 'kimsenin geride bırakılmaması' prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir. Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken tüm bu hususları dikkate alacağız. Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz."
‘‘4 Mayıs dönüm noktası’’
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 4 Mayıs tarihinin ‘‘Corona salgınıyla mücadelede bir dönüm noktası olacağına inanıyorum çünkü bugün tüm dünya bir araya geldi’’ dedi. Etkinliği ‘‘bağış maratonu’’ olarak değerlendiren von der Leyen, 1 milyar Euro değerinde bağış açıkladı.
Corona virüsüyle bizzat mücadele eden ve bir süre yoğun bakımda yatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ‘‘Aşı bulma çabası hayatımızın en büyük ortak girişimi olacak’’ ifadelerini kullandı.
Konferansa dünyada en fazla vaka sayısına sahip ve Birleşmiş Milletler kurumlarının önde gelen bağışçılarından ABD’nin katılmamasıysa dikkat çekti.
Başkan Donald Trump, 15 Nisan’da yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) mali desteği durduracağını bildirmişti. Trump, salgının yayılmasının önlenmesi aşamasında hatalı adımlar attığını öne sürdüğü kurumu aynı zamanda Çin yanlısı olmakla eleştiriyor.
‘‘Aşıya herkesin erişimi olmalı’’
Liderler etkinlikte olası bir aşıya herkesin erişiminin olması gerektiğini vurguladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau aşının sadece zengin ülkelerin erişiminde olmaması gerektiğini söylerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşının kimseye ait olmayacağını kaydetti.
Macron, ‘‘Aşıyı üretenlere tabii ki adil bir miktar ödenecek ancak aşıya dünyanın her yerindeki insanlar bizim seçeceğimiz bir örgüt aracılığıyla erişecek’’ dedi.
AB yetkilileri, aşı geliştirmek için kaynak alan ilaç şirketlerinin aşı ve tedavi konusunda fikri mülkiyet haklarından feragat etmesinin istenmeyeceğini söyledi, ancak bu şirketlerin aşıyı uygun fiyatlarla dünya genelinde erişilebilir kılma amacına bağlı kalmaları gerektiğinin altını çizdi.
8 milyar dolarlık hedefin yalnızca başlangıç miktarı olduğunu belirten von der Leyen, zaman içinde daha fazla paraya ihtiyaç duyulabileceğini kaydetti.
BM tarafından desteklenen ve sağlık krizlerine odaklanan Küresel Hazırlık İzleme Kurulu dünyanın olası bir Corona aşısını geliştirmek, üretmek ve dağıtmak için en az 3 milyar dolara ihtiyacı olduğu görüşünde.
2,25 milyar doların ise antiviral tedavilere, 750 milyon doların test kitlerine ve diğer bir 750 milyar dolarınsa yüz maskeleri gibi temel koruyucu malzemelerin stoklanmasına ayrılması gerektiği belirtiliyor.
Geri kalan 1,25 milyar doların ise Dünya Sağlık Örgütü’ne yoksul ülkelere virüsle destek için verilmesi planlanıyor.
İkinci bağış organizasyonu ise İngiltere’de 4 Haziran’da yapılacak.
Norveç 1 milyar dolar bağış açıkladı
Konferansta Norveç’in 1 milyar dolar bağış yapacağını açıklayan Başbakan Erna Solberg, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ‘‘Bu ülkeler arasında ortak çözüm gerektiren küresel bir sorun. Herkesin aşıya erişimi olmasının sağlayacak dağıtım da bu sorunun bir parçası’’ dedi.
Norveç’in 1 milyar dolarlık bağışı Aşı ve Bağışıklık Küresel İttifakı’na gidecek.
Solberg, Norveç’in yakın müttefiki ABD’nin WHO’ya bağışı kesmesi ve Pazartesi günü yapılan bağış girişimine dahil olmamasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.
Norveç bunun dışında WHO’ya yıllık düzenli desteğinin yanı sıra 4,8 milyon dolar ek bağış yapmayı planlıyor.
Norveç ayrıca merkezi Oslo’da bulunan Salgın Hazırlığı Geliştirme Koalisyonu’na da 2,2 milyar kron bağış yapmaya hazırlanıyor.
İspanya da konferansta Corona virüsüyle mücadelede 136 milyon dolarlık bağış yapacağını bildirdi. Başbakan Pedro Sanchez, İspanya’nın Küresel Aşı İttifakı’na 50 milyon Euro, Salgın Hazırlığı Geliştirme Koalisyonu’na ise 75 milyon Euro bağışlayacağını bildirdi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de konferansta bağış sözü veren liderlerdendi. Merkel, Corona virüsüyle mücadele ve aşı çalışmaları için Almanya’nın 573 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 500 milyon Euro bağış açıkladı. Bağış kampanyası hakkında Elysee Sarayı'ndan bir açıklama yapan Macron, Dünya Sağlık Örgütü'nün çatısı altında yönetilecek kampanya ile 8 milyar Euro hedefine ulaşılacağını belirtti.