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Corona Virüsü Aşısını İlk Kim Alacak?

25.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

Tüm dünyada etkili olan Corona virüsü salgını konusunda gözler aşı çalışmalarında. En çok merak edilen konulardan biri de aşı bulunduğunda buna ilk kim sahip olacak?

Corona Virüsü Aşısını İlk Kim Alacak?

Tüm dünyada etkili olan Corona virüsü salgını konusunda gözler aşı çalışmalarında. En çok merak edilen konulardan biri de aşı bulunduğunda buna ilk kim sahip olacak?.

Hali hazırda dünya üzerinde devam eden, onun üzerinde aşı çalışması var. Bunların arasında, İngiltere ve Çin tarafından yürütülmekte olan çalışmalar ön plana çıkıyor.

Bu hafta Amerikan Senatosu’nda konuşan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, aşı çalışmalarına ihtiyatlı yaklaştığını söyledi. Fauci, aşının bu yılın sonunda ya da 2021 yılının başında hazır hale gelmesi konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğini söyledi.

Hali hazırda önde gelen birçok ülke milyonlarca doz aşı siparişi vermis durumda.

Örneğin Amerika ve İngiltere, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve AstraZeneca firması tarafından üretilen aşı için ciddi yatırımlar yaptılar. Eğer bu aşı işe yararsa İngiliz siyasetçiler, aşının önce İngiltere tarafından kullanılacağını dile getiriyorlar. Amerika da sonbahardan itibaren yüklü miktarda bu aşıya sahip olmayı bekliyor. Ancak Amerika farklı aşı çalışmalarına da yatırım yapmayı sürdürüyor.

Aşı Birliği benzeri örgütler de daha şimdiden yoksul ülkeler için aşı satın almaya çalışıyorlar. AstraZeneca firması, Hindistan’ın Serum Enstitüsü'yle aşının üretimi konusunda bir lisans anlaşması dahi imzalamış durumda. Anlaşma 1 milyar dozluk üretimi kapsıyor.

Dünya Sağlık Örgütü de aşının bulunmasının ardından etik kurallar çerçevesinde dağıtımı için bir rehber hazırlıyor.

Aşı üretildikten sonra ülkeler bunu vatandaşlarına nasıl uygulayacaklar o da ülkeden ülkeye değişiyor. Son olarak Amerikalı yetkililer, bir sıralı sistem geliştirmek üzere çalıştıklarını açıkladılar. Buna göre salgın konusunda risk grupları belirlenip sırayla vatandaşların aşılanmaya başlaması hedefleniyor.

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