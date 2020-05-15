''Corona Virüsü Aşısını Yıl Sonuna Kadar Hazır Edeceğiz''

Başkan Donald Trump, Corona virüsüne karşı bu yıl sonuna kadar bir aşı geliştirmeyi umduklarını söyledi. Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde aşı geliştirme çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenleyen Trump, 'Işık Hızı Ötesi Operasyonu' adını verdikleri aşı geliştirme projesinin başına, ilaç firması GlaxoSmithKline’ın eski yöneticilerinden Moncef Slaoui’yi, projenin operasyon müdürlüğü görevine de ABD’li General Gustave Perna’yi getirdiğini resmen açıkladı. Trump, hükümet olarak Corona virüsüne karşı aşı adayları arasında öne çıkanların tümüne yatırım yapacaklarını, listenin şu anda umut vadeden 14 projeye indirildiğini belirtti. Trump, bu listeyi daha da daraltmayı planladıklarını kaydetti. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, Corona Virüsü Görev Gücü Koordinatörü Dr. Deborah Birx dahil bazı yetkililerin maske taktığı gözlenen basın toplantısında Trump, ''Yıl sonuna kadar bir aşı geliştirmede başarılı olacağımızı ümit ediyoruz'' dedi. Başkan Trump, yönetiminin aşı hazır olduğunda bunun dağıtımı için elindeki tüm imkanları seferber edeceğini de vurguladı. Süratle aşı geliştirmek için başka ülkelerle de çalıştıklarını ifade eden Trump, daha önce aşı geliştiren başka bir ülke olursa ABD’nin bu aşının dağıtımına da yardımcı olacağını, bu konuda bir egolarının olmadığını belirtti.

Salgının ilk zamanlarında getirdiği seyahat kısıtlamalarını Avrupa ülkeleriyle eşgüdümlü olarak yürürlüğe sokmadığı gerekçesiyle eleştiriler toplayan Trump, bugünkü basın toplantısında ‘işbirliği’ mesajları verdi. Trump, ''Müttefikimiz olan ülkeler var, açıkçası müttefikimiz olmayan bazı ülkeler de var, birlikte çok yakın çalışıyoruz. Hiçbir egomuz yok. Kim bunu başarırsa biz bunu harika olarak kabul eder, onlarla birlikte çalışırız'' diye konuştu. ''Aşı olsun ya da olmasın, ekonomik faaliyetlere geri döndük'' Eyaletlerde ekonomik faaliyetlerin artık tekrar başlatılması gerektiği yönünde özellikle son dönemde teşvik edici açıklamalarını arttıran Trump, sürece dair iyimser açıklamalarını bugün de sürdürdü ve ABD’nin aşı olmasa dahi bu krizi artık arkasında bıraktığı mesajını verdi. ''Aşı olsun ya da olmasın, geri döndük'' ifadesini kullanan Trump, sürecin sadece aşıya bağlı olmadığını, ilaç çalışmalarında da önemli ilerlemeler sağlandığını, bu virüsün eninde sonunda ortadan kaybolacağını belirtti.

Aşı geliştirme konusunda daha önce 12 ila 18 aylık bir zaman dilimi öngörülürken şimdi nasıl yıl sonuna kadar yetiştirilebileceği sorusu üzerine Trump, yönetimin ilgili birimleri ve özel sektörün işbirliğiyle zaten Ocak ayından bu yana çalışmaların sürdüğünü, ''günün 24 saati'' çalışıldığını söyledi ve ''Yıl sonu ya da kısa süre sonrasına kadar bir şeyler yapabilmiş olacağımızı umuyoruz'' dedi. Trump bir başka soru üzerine, okulların sonbaharda açıldığını görmeyi istediğini yineledi. Trump, bir gazetecinin, ''Neden bazılarınız maske takıyor bazılarınız takmıyor?'' sorusu üzerine, maske takıp takmama konusunda ekip üyelerine seçenek sunduğunu söyledi. Trump'a VOA hakkında da soru soruldu Basın toplantısında Trump’a, VOA'nin bağlı olduğu USAGM (Amerikan Küresel Medya Dairesi) kurumunun başına getirmek istediği, ancak dün Senato komisyonunda bu göreve adaylığına ilişkin oylaması ertelenen Michael Pack’in ''arkasında olup olmadığı'' da soruldu. Daha önce de eleştirdiği VOA için yine eleştirel ifadeler kullanan Trump, ''VOA korkunç bir şekilde idare ediliyor. Amerika’nın Sesi değiller, Amerika’nın Sesi’nin zıttılar'' dedi.