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Corona virüsü belirtileri gribe benziyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.02.2020 11:07 | Son Güncelleme

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr.

Corona virüsü belirtileri gribe benziyor

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan Corona virüsüne ilişkin bilgi vererek, hastalıktan korunmak için alınabilecek önlemleri sıraladı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan virüs tehlike saçmaya devam ediyor. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, dünyada büyük korku oluşturan corona virüsü hakkında bilgiler vererek, “Çin’in Wuhan şehrindeki deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir markette çalışan 4 kişide ve aynı günlerde bu marketi ziyaret eden çok sayıda kişide akciğer infeksiyonu (pnömoni) bulgularının tespit edildiğinin açıklanmasıyla gündeme gelen yeni Corona virüsünün SARS ve MERS gibi Corona virüs ailesinden olduğu ve insandan insana bulaşma yeteneği kazanmış olan bir virüs olduğu anlaşılmıştır. Corona virüsü burun boşluklarından akciğere inerek buradaki tüm hücrelerde ciddi deformasyona neden olan bir virüs türü” dedi.
“Hastalık soğuk algınlığı gibi belirti gösteriyor”
Corona virüsünün bulaştığı bazı kimselerde soğuk algınlığı gibi seyrettiğini ve insandan insana solunum yoluyla bulaştığını vurgulayan Gaziantep Özel Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, “Hastalık, 2-14 gün süren bir kuluçka döneminden sonra birden başlayan yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile kendini gösteriyor. Bazı hastalarda boğaz ağrısı ve burun akıntısının da olduğu görülüyor. Hastalık genellikle orta-ağır bir klinik seyir gösteriyor. Ağır hastalanan ve ölen kişilerin büyük kısmının 65 yaş üzeri ve akciğer hastalıkları, organ yetmezlikleri, kanser, diyabet, bağışıklık baskılayan hastalıkları olan kişilerden oluşması dikkat çekiyor. Genç, sağlıklı erişkinlerde hastalık nispeten daha hafif seyrediyor. Hastalık, hasta kişilerden öksürük, hapşırık, gülme, konuşma sırasında çevreye saçılan virüs içeren solunum salgısı damlacıkları sağlam kişilerin mukozalarına temas ederek bu kişilerin hastalanmasına neden oluyor. Hastalığın bu şekilde insandan insana bulaşması için 1 metreden yakın temas gerekiyor” şeklinde konuştu
Virüslerden korunma yöntemleri
Hastalıktan korunmak için geliştirilen bir aşının henüz bulunmadığını söyleyen Uzman Dr. Demir, ” Korunmada şimdilik en etkili yöntem hasta kişilerle temas etmekten kaçınmaktır. Solunum yolu enfeksiyonu yapan çok sayıda virüsün insanlar arasında dolaşmakta olduğu kış aylarında sadece 2019-nCoV’tan değil, diğer tüm solunum virüslerden korunmak için kalabalık ortamlardan uzak durulması, maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temastan sonra ellerin yüze, buruna, ağıza ve gözlere temas ettirilmemesine dikkat etmek gerekiyor. Diğer yandan vücudun bağışıklık sisteminin üst düzeyde tutmak dengeli beslenme, düzenli uyku, stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, hijyen kurallarına uymak, sigara ve alkolden uzak durmak hastalıktan korunmak için oldukça önemli. Diğer yandan son 30 gün içinde Çin’e bizzat seyahat eden ya da seyahat etmiş biriyle yakın teması olan kişilerin ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olduğu takdirde mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor” diye konuştu.

Corona virüsü belirtileri gribe benziyor

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