Corona Virüsü Beyaz Saray Kafeteryalarını Kapattırdı

Beyaz Saray’da yemek hizmetlerinde görevli bir personelde Corona virüsü tespit edilmesi üzerine, binadaki iki kafeterya kapatıldı.

NBC televizyonunun Trump yönetiminden üç yetkiliye dayandırdığı haber, ABD Genel Hizmetler İdaresi’nce (GSA) de doğrulandı. Federal kurumların temel işleyişini ve gereksinimlerini sağlayan GSA’nın sözcüsü Pamela Pennington, Beyaz Saray sağlık ekibinin “temas takibi” yaptığını ve hastalanan çalışanın, virüsü başkalarına bulaştırma riskinin düşük olduğunu söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany de bir kafeterya çalışanının Corona virüsü testinin pozitif olduğunu doğruladı ancak başkalarıyla kayda değer bir temasının olmadığını belirtti.

Haberi ilk duyuran NBC, kapatılan iki kafeteryanın idari personelin bulunduğu Eisenhower Binası’nda olduğunu bildirdi.

NBC’nin yayınladığı ve Beyaz Saray çalışanlarına gönderilen e-postada da “Panik olmak ya da alarma geçmek için bir neden yok. Sağlık birimi temas takibi yaptı ve bulgulara göre hiçbir idari personelin kendini karantinaya alması gerekmiyor’’ ifadeleri yer aldı.