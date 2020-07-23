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Corona Virüsü Beyaz Saray Kafeteryalarını Kapattırdı

23.07.2020 19:37 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü bir kafeterya çalışanının testinin pozitif olduğunu doğruladı ancak başkalarıyla kayda değer bir temasının olmadığını belirtti

Corona Virüsü Beyaz Saray Kafeteryalarını Kapattırdı

Beyaz Saray’da yemek hizmetlerinde görevli bir personelde Corona virüsü tespit edilmesi üzerine, binadaki iki kafeterya kapatıldı.

NBC televizyonunun Trump yönetiminden üç yetkiliye dayandırdığı haber, ABD Genel Hizmetler İdaresi’nce (GSA) de doğrulandı. Federal kurumların temel işleyişini ve gereksinimlerini sağlayan GSA’nın sözcüsü Pamela Pennington, Beyaz Saray sağlık ekibinin “temas takibi” yaptığını ve hastalanan çalışanın, virüsü başkalarına bulaştırma riskinin düşük olduğunu söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany de bir kafeterya çalışanının Corona virüsü testinin pozitif olduğunu doğruladı ancak başkalarıyla kayda değer bir temasının olmadığını belirtti.

Haberi ilk duyuran NBC, kapatılan iki kafeteryanın idari personelin bulunduğu Eisenhower Binası’nda olduğunu bildirdi.

NBC’nin yayınladığı ve Beyaz Saray çalışanlarına gönderilen e-postada da “Panik olmak ya da alarma geçmek için bir neden yok. Sağlık birimi temas takibi yaptı ve bulgulara göre hiçbir idari personelin kendini karantinaya alması gerekmiyor’’ ifadeleri yer aldı.

Kafeteryaların ne kadar süre ile kapalı kalacağı bilinmiyor ancak bazı çalışanlara, yeniden açılmalarının iki haftayı bulabileceği bildirildi.

Başkan yardımcısının, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin ve Corona Virüsü İle Mücadele Görev Gücü yetkilileri dahil kıdemli personelin büyük çoğunluğunun ofisleri, Eisenhower İdari Binası’nda yer alıyor.

Mayıs ayında iki Beyaz Saray çalışanında ve Başkan Trump’ın yaveri olan donanma mensubunda Corona virüsü tespit edilmişti. Başkan Yardımcısı’nın basın sözcüsü, Gizli Servis çalışanları ve Trump’ın kampanya ekibinden isimler de Corona virüsüne yakalanmıştı.

Beyaz Saray’a girişlerde ateş ölçme uygulaması yakın zamanda sona erdi ancak Başkan’la yakın teması olan kişilere rutin olarak hızlı Corona testi uygulanıyor.

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