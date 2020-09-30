Corona Virüsü Bilim Kurulu Toplanıyor

Dünya genelinde etkili olmayı sürdüren 35 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü salgınıyla ilgili olarak bugün Bilim Kurulu bir kez daha toplanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında biraraya gelecek Bilim Kurulu’nun toplantısı saat 17’de başlayacak. Toplantıda Corona virüsü salgınında son dönemde yükselen vaka sayılarına karşı alınacak yeni tedbirleri konuşulması, ilkokul birinci sınıflarda başlayan yüz yüze eğitim sonrası vaka durumlarının değerlendirilmesi ve okullarda yüz yüze eğitim konusundaki tavsiye kararlarının ele alınması bekleniyor.

Artan vaka sayılarına karşı, sokağa çıkma yasağı uygulaması dahil bir takım uygulamaların da yeniden gündeme alınıp almaması konusunda Bilim Kurulu’nun yapacağı açıklamalar da merak ediliyor.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek kurulda değerlendirilen konular ve alınan tavsiye kararları konusunda bilgi verecek. Koca’nın ayrıca son dönemde açıklanan vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığı yönündeki iddialara da yanıt vermesi bekleniyor.

