Corona Virüsü Bir Günde 108 Can Aldı 

Corona virüsü salgınında bir günde en fazla ölüm dün gerçekleşti. Çinli yetkililer, 10 Şubat’ta ülkede 108 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, virüse Covid-19 adının verildiğini duyurdu. DSÖ Başkanı, virüsün dünyanın geri kalanı için çok ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.

Çin’in Wuhan kentinde baş gösteren ve 2019 yılının Aralık ayından bu yana 27 ülkeye yayılan yeni tip corona virüsü can almaya devam ediyor. Dünya genelinde virüsten etkilenenlerin sayısı 43 bin 105’e ulaştı; en az 1018 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının 1017’si Çin’de gerçekleşti.

Bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı ilk defa üç haneli sayılara ulaştı. 10 Şubat’ta Çin’de 108 kişi corona virüsüne bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybetti. Aynı gün tespit edilen yeni vaka sayısıysa 2 bin 478 olarak açıklandı. Bu sayı bir süredir günlük 3 binler seviyesinde olan vaka artış hızında düşüşe işaret ediyor.

Japonya’da bir yolcu gemisinde corona virüsünden etkilenenlerin sayısı 135’çıktı. Karaya çıkmalarına izin verilmeyen 3 binden fazla kişi hala gemide mahsur. Singapur’dan kalkan ve 2 bin kişi taşıyan bir başka tur gemisi de, yolcu ve mürettebatta hiçbir vaka rapor edilmemesine rağmen demirleyecek liman bulamıyor. Tayland, Kamboçya, Vietnam ve Hong Kong gemiyi geri çevirdi.