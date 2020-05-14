Corona Virüsü Bulaştırma Tehdidi Suç Kapsamına Alınmalı mı?

ABD genelinde Corona virüsü bulaştırma tehditleri yayılırken eyaletler, Corona virüsünün silah olarak kullanılmasını suç kapsamına alıp almamayı değerlendiriyor. 1980’lerde ABD’daki eyaletlerin yarısı, AIDS salgınının patlak verdiği dönemde HIV virüsünün gizlice bulaştırılmasını suç kapsamına almıştı.

Michigan’da 68 yaşında bir kişi, kendisine maske takması uyarısında bulunan bir market çalışanının kıyafetinin üzerine burnunu ve yüzünü silmesi nedeniyle basit saldırı ve darpla suçlandı. Bu kişi suçlu bulunması halinde üç ay hapis ve 500 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Florida eyaletinin St. Petersburg kentindeyse polis, aile içi şiddet ihbarıyla gittiği bir evde ev sahibi tarafından benzer muameleyle karşılaştı. Polisin üzerine öksüren ve tüküren, yapılan Corona testiyse negatif çıkan bir kişi, federal suç kapsamında sayılan biyolojik silah aldatmacası suçundan beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Teksas eyaletinin San Antonio kentinde bir kişiyse paylaştığı Facebook iletisinde marketlerde Corona virüsü yayması için parayla birini tuttuğunu iddia etti. Yine biyolojik silah aldatmacası suçundan tutuklanan bu kişi, federal savcılığa yaptığı açıklamada, amacının insanları marketlerden uzak tutarak Corona virüsünün yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.