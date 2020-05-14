Corona Virüsü Bulaştırma Tehdidi Suç Kapsamına Alınmalı mı?

ABD genelinde Corona virüsü bulaştırma tehditleri yayılırken eyaletler, Corona virüsünün silah olarak kullanılmasını suç kapsamına alıp almamayı değerlendiriyor. 1980’lerde ABD’daki eyaletlerin yarısı, AIDS salgınının patlak verdiği dönemde HIV virüsünün gizlice bulaştırılmasını suç kapsamına almıştı.
Michigan’da 68 yaşında bir kişi, kendisine maske takması uyarısında bulunan bir market çalışanının kıyafetinin üzerine burnunu ve yüzünü silmesi nedeniyle basit saldırı ve darpla suçlandı. Bu kişi suçlu bulunması halinde üç ay hapis ve 500 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Florida eyaletinin St. Petersburg kentindeyse polis, aile içi şiddet ihbarıyla gittiği bir evde ev sahibi tarafından benzer muameleyle karşılaştı. Polisin üzerine öksüren ve tüküren, yapılan Corona testiyse negatif çıkan bir kişi, federal suç kapsamında sayılan biyolojik silah aldatmacası suçundan beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Teksas eyaletinin San Antonio kentinde bir kişiyse paylaştığı Facebook iletisinde marketlerde Corona virüsü yayması için parayla birini tuttuğunu iddia etti. Yine biyolojik silah aldatmacası suçundan tutuklanan bu kişi, federal savcılığa yaptığı açıklamada, amacının insanları marketlerden uzak tutarak Corona virüsünün yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.
Eyalet Yasama Meclisleri Ulusal Konferansı’nın bir sözcüsü, New Jersey’nin, ‘‘Corona virüsü ya da benzer başka bir salgın bulaştırma tehdidi’’nde bulunmayı suç kapsamına almayı değerlendiren ilk eyaletlerden olduğunu söyledi.
Son 40 yıldan uzun süredir en az 26 eyalet, kasten HIV virüsü bulaştırmayı suç kapsamına almıştı. Bu eylemlere başkasını ısırmak ve kan bağışında bulunmak da dahil. HIV bulaştırma girişiminde bulunmak, birçok durumda virüsün bulaşmaması halinde de suç sayılıyor.
Öte yandan birçok araştırma, HIV bulaştırmayı suç olarak değerlendiren yasaların azınlıkları hedef aldığını ortaya koydu. Los Angeles’taki California Üniversitesi (UCLA) Hukuk Fakültesi Kamu Yararı Dekan Yardımcısı Brad Sears, bu suçlamanın eşcinsel ve biseksüel erkekleri hedef alacak şekilde olumsuz klişeler oluşturduğunu söyledi.
Sears’a göre Corona virüsü yayma tehdidinin hızla suç kapsamına alınmamasının nedeni, hastalığın daha çok yaşlıları ve başka hastalığı olan kişileri etkiliyor olması. Ancak Sears, salgının yoksul Amerikalılar ve beyaz olmayanlar arasında yoğunlaşmasının, eyaletlerin aslında en çok korunması gereken bu kişileri günah keçisi haline getirmesi riskini de doğurduğunu söyledi.
New Jersey’de Cumhuriyetçi Senatör Kristin Corrado’nun tasarısı, Corona virüsü yayma tehdidinde bulunan herkesin 10 yıla kadar hapis ve 150 bin dolara kadar para cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Tasarı bu hafta Bütçe ve Tahsisatlar Komisyonu’nun karşısına çıktı.
Corrado, yaptığı açıklamada, ‘‘Bu tehditler hafife alınmayacak ve suçlu bulunanlar kanun kapsamında cezalandırılacak’’ diye konuştu.
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