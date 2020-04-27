Corona Virüsü: California’da Durum

Corona virüsü salgınıyla birlikte Amerika'da, özellikle sağlık sektöründe hem sağlık çalışanı hem de teçhizat ve ilaç konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor.

VOA Türkçe salgının önemli merkezlerinden California eyaletinde neler yaşandığını The Doctors of Saint John's Hastanesi'nde Dahiliye Doktoru Begüm Sezer’le konuştu.

Dr. Begüm Sezer özellikle Los Angeles kenti ve California eyalet bazında erken yaşama geçen ''evde kal'' talimatının işe yaradığını söylerken, çalıştığı hastanede neredeyse sadece Corona virüs salgınından etkilenenlerin tedavi gördüğünü belirtiyor.

Amerika genelinde hastanelerde yaşanan teçhizat ve malzeme eksikliği de en büyük eksikliklerden. Dr. Sezer'in verdiği bilgilere göre hastaneye hasta yakınları alınmıyor ve doktorlar ve çalışanların da hastaneye girerken muayene ediliyor ve ateşi olanlar içeriye sokulmuyor.

Corona virüsüne karşı henüz bir aşı ve ilaç geliştirilmedi. Dr. Sezer her gün işe başlarken doktorların bilgilendirme toplantısına girdiklerini ve ABD genelindeki durum ve aşı konusundaki son gelişmelerin kendilerine aktarıldığını söylüyor. Testler konusunda yaşanan sıkıntının da kısa sürede hızlı testlerin gelmesiyle aşılması bekleniyor.