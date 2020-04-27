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Corona Virüsü: California’da Durum

27.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü ABD’de özellikle vaka ve ölüm olaylarının büyük çoğunluğu New York’ta. Ancak ABD’nin batı yakasındaki California eyaletinin en büyük kenti Los Angeles’ta da endişeli bir bekleyiş var. Dr. Begüm Sezer Los Angeles hastanelerindeki durumu VOA Türkçe’ye anlattı

Corona Virüsü: California’da Durum

Corona virüsü salgınıyla birlikte Amerika'da, özellikle sağlık sektöründe hem sağlık çalışanı hem de teçhizat ve ilaç konusunda büyük sıkıntı yaşanıyor.

VOA Türkçe salgının önemli merkezlerinden California eyaletinde neler yaşandığını The Doctors of Saint John's Hastanesi'nde Dahiliye Doktoru Begüm Sezer’le konuştu.

Dr. Begüm Sezer özellikle Los Angeles kenti ve California eyalet bazında erken yaşama geçen ''evde kal'' talimatının işe yaradığını söylerken, çalıştığı hastanede neredeyse sadece Corona virüs salgınından etkilenenlerin tedavi gördüğünü belirtiyor.

Amerika genelinde hastanelerde yaşanan teçhizat ve malzeme eksikliği de en büyük eksikliklerden. Dr. Sezer'in verdiği bilgilere göre hastaneye hasta yakınları alınmıyor ve doktorlar ve çalışanların da hastaneye girerken muayene ediliyor ve ateşi olanlar içeriye sokulmuyor.

Corona virüsüne karşı henüz bir aşı ve ilaç geliştirilmedi. Dr. Sezer her gün işe başlarken doktorların bilgilendirme toplantısına girdiklerini ve ABD genelindeki durum ve aşı konusundaki son gelişmelerin kendilerine aktarıldığını söylüyor. Testler konusunda yaşanan sıkıntının da kısa sürede hızlı testlerin gelmesiyle aşılması bekleniyor.

Başkan Trump'ın da açıkladığı hızlı testlerin bir bölümünün hastanelerine ulaştığını belirten Dr. Begüm Sezer, “ne kadar çok test yapılırsa tedavi sürecine erken başlanır ve yayılım azalır” dedi.

Corona virüsü hakkında bilinmeyenlerin bilinenlerden çok olması en büyük sıkıntı. Dr. Sezer insanların virüse yakalanmamak için çok dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, evde kalmanın ve sosyal mesafeyi korumanın önemine değindi.

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