Corona virüsü Çin'de ortaya çıktı! Hızla yayılmaya devam ediyor

Corona virüsünün ilacı var mı sorusu kafaları kurcalarken, corona virüsün bilinmeyenlerini anlatan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, hastalığın henüz etkili herhangi bir ilacının ve aşısının olmadığını belirtti. Peki dünyayı etkisi altına alan virüsten korunmak için ne yapmalıyız? CORONA VİRÜSÜ NEDİR? Corona virüslerin (CoV), soğuk algınlığı ve geçmiş yıllarda ortaya çıkan Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ile Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesi olduğunu vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke bu tür corona virüslerin alt solunum yollarına ilerleyerek zatürre yani pnömoni ile seyrettiğini de sözlerine ekledi. CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER? Corona virüsler deve, yarasa, kedi ve yılan gibi çok çeşitli hayvan türlerinde de bulunabilen virüslerdir. Hayvanlardan insanlara bulaşabilir ve insanlar arasında da bulaşmaya devam eder. Bunun örnekleri MERS CoV ve SARS CoV’lerde görüldü. Tıpkı mevsimsel grip gibi kuluçka süresi 5-14 gün olan virüsün belirtileri, ateş, titreme, öksürük, solunum güçlüğü baş, boğaz, kas ağrısı, şeklinde görülebiliyor.

CORONA VİRÜSÜN İLACI VAR MI? Corona virüsü 29.01.2020 tarihi itibarı ile 6 bine yakın kişide görüldü. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının da 100'ün üzerinde olduğunu bildiren Prof. Dr. Çağrı Büke hasta sayısının artışta olduğunu ancak yaşamını kaybeden kişi sayısının mevsimsel gribe bağlı yaşamına kaybedenlere göre daha az olduğunu söyledi. Şu ana kadar ülkemizde bu yeni corona virüsü ile enfekte olmuş olguya rastlanmadığını belirtti. Corona virüsün ilacı var mı sorusu pek çok kişinin aklını kurcalarken, henüz herhangi bir antiviral ilaç tedavisi bulunmadığını vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Büke: “Dünya nüfusunun çok büyük bir kesiminde solunum yolu enfeksiyonları şeklinde, hafif olarak atlatılabiliyor. Burada asıl önemli olan nokta grip için de corona virüsleri enfeksiyonları için de dikkat edilmesi gerekenlere uymaktır. Yatak istirahati, dengeli beslenme, bol sıvı tüketimi çok önemlidir. Vücudun bağışıklık sistemini artıracak bir takım faktörler var. Örneğin B6, B12, D vitamini, Selenyum gibi vitamin ve mineraller vücutta eksikse alınması çok önemlidir. C vitamininin ise sonbahar aylarından itibaren gıdalardan alınması bu tür hastalıklar görüldüğünde semptomların süresini kısaltmada etkisi vardır. Yoksa hastalık olduğunca C vitamini almanın ne semptomlar üzerinde ne de şiddetini azaltmada çok etkisi yoktur” diyor.

CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE RİSK GRUBU DIŞINDA ATEŞİ DÜŞÜRMEK HASTALIĞI UZATIR Corona virüsü risk grubunda olduğu ifade edilen çocuklar, yaşlılar, hamileler, kronik kalp, kronik akciğer ya da nörolojik hastalığı olanlarda yüksek ateşin mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Ancak viral enfeksiyonlarda bu risk grupları söz konusu değilse ateşi düşürmenin aslında o hastalığı uzattığının altını çizen Prof. Dr. Çağrı Büke, ateşin, şiddetli baş, kas ve eklem ağrısına yol açtığını ama hasta bu ağrılara dayanabiliyorsa böyle durumlarda hastalık süresinin bir-iki gün kısalabileceğini de ifade ediyor. CORONA VİRÜSü TEŞHİSİNDE TERMAL KAMERALAR ÖNEMLİ AMA YETERLİ DEĞİL Corona virüsü nedeniyle, Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanında Çin’den gelen yolcuları termal kamera ile tarayarak vücut ısısı 38 ℃ üstündeki kişilerin takibe alınmasının önemli ama yeterli olmadığını işaret eden Prof. Dr. Çağrı Büke, sözlerine şöyle devam etti:“Kişi eğer hastaysa ve bir başka ülkeye giriş yapmak istiyorsa 2 saat önceden ateş düşürücü içerek rahatlıkla termal kameradan fark edilmeden ülkeye giriş yapabilir. Bundan dolayı termal kamera tek başına yeterli olmayabiliyor. Dolaysıyla kişinin özellikle son 14 gün içerisinde özellikle Çin’e seyahat edip etmediği bilgisi ve böyle bir durum varsa muayeneden geçirilmesi kontrolü artırmak açısından önemli ve gereklidir diyor.