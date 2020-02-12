Corona Virüsü Çin’de Yavaşlıyor Küresel Endişe Sürüyor 

Çin’in konuyla ilgili en kıdemli tıbbi yetkilisi Zhong Nanshan, salgının bu ay tavan yapabileceği ve Nisan’da sona erebileceği öngörüsünde bulundu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, salgın Çin’de düşüşe geçse de dünya geneli için tehdidin yeni başladığı görüşünde. Örgütün küresel salgın yetkilisi Dale Fisher, “Virüs salgının başlayacağı başka yereler yayıldı. Mesela Singapur’da daha yolun başındayız” dedi.

Çin’de günlük vaka sayısındaki son artış 2 bin 15’te kaldı. 30 Ocak'tan bu yana yeni vaka artışında peş peşe iki gün boyunca düşüş yaşanmış oldu.

Çin’de Corona virüsü “Covid-19”a bağlı can kaybı 1113’e çıktı. Yetkililer Salı günü 97 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çin’de virüsten etkilenenlerin sayısı 44 bin 650’yi geçti. Dünya çapındaki vaka sayısı da 45 bin 170’i aşmış durumda. Ancak vaka sayılarındaki yavaşlama, salgının zirve noktasına ulaşarak düşüşe geçtiği umutlarını arttırdı.

Çin dışında en çok vakanın görüldüğü Japonya’nın Yokohama limanında demirli yolcu gemisindeki vaka sayısı da 175’e çıkmış durumda.

4 Şubat’tan bu yana 3 bin 700 kişilik yolcu ve mürettebatıyla gözlem altında olan geminin karantinası 19 Şubat’ta sona erecek. Gemidekilere 2 bin kadar reçeteli ilaç sağlandığı, yedi kişilik bir eczacı ekibinin de ilaçları ulaştırdığı öğrenildi.

1455 yolcu ile 802 kişilik mürettebat taşıyan, Tayland, Kamboçya, Vietnam ile Hong Kong’un demirlemesine izin vermediği bir başka yolcu gemisi de sonunda bir liman buldu. Kamboçya’nın kararını değiştirmesi üzerine geminin Perşembe günü Sihanoukville’e demirlemesi ve yolcuların karaya çıkması bekleniyor. Gemide herhangi bir Corona virüsü vakasına rastlanmış değil.

Öte yandan futbol süper liginin süresiz olarak ertelendiği Çin’de düzenlenecek Formula 1 Grand Prix’si de askıya alındı.

Dünyanın en çok izlenen otomobil yarışının yetkilileri, müzakereler sonucu böyle bir karar aldıklarını, salgınla ilgili süreci izleyeceklerini ve gelişmelere bağlı olarak yeni bir tarih belirleyebileceklerini açıkladı.