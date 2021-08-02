‘‘Corona Virüsü Çin’deki Laboratuvardan Yayıldı’’

ABD’de Cumhuriyetçiler tarafından yayınlanan bir raporda Corona virüsü pandemisinin Çin’deki bir laboratuvardan yayıldığına dair önemli deliller olduğu iddia edildi.

Reuters haber ajansının haberine göre, raporda ayrıca Amerikalı uzmanlarla Çin ve ABD hükümetinin fonlarıyla desteklenen Wuhan Viroloji Enstitüsü’ndeki (WIV) bilimadamlarının Corona virüslerini insanları enfekte edecek şekilde değiştirebilmek ve bu tür enfeksiyonların izini gizlemek için çalıştıklarına dair ‘‘güçlü deliller’’ olduğu belirtildi.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul, raporu komisyonun Cumhuriyetçi üyeleriyle birlikte yayınladı. Raporda dünya genelinde 4 milyon 400 bin kişinin ölümüne neden olan Corona virüsünün kaynağının partilerüstü biçimde araştırılması çağrısı yapıldı.

Çin, genetiğiyle oynanmış Corona virüsünün salgının ortaya çıktığı yer olan Wuhan’da bir laboratuvardan yayıldığı iddialarını reddediyor. Bu, bazı uzmanların olasılık verdiği ancak henüz kanıtlanmamış bir teori. Pekin, bir sızıntının üzerinin örtüldüğü iddialarını da reddediyor.

Bazı uzmanlarsa pandeminin Wuhan Viroloji Enstitüsü yakınındaki deniz mahsulleri pazarında bir hayvan virüsünden insana bulaştığı görüşünde.

Raporda ‘‘Balık pazarının kaynaklar arasından tamamen çıkartılması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, kanıtların, virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden sızdığını ve bunun 12 Eylül 2019'dan daha önce olduğunu gösterdiğini düşünüyoruz" denildi.

Yine raporda, 2019 yılı Temmuz ayında laboratuvarın tehlikeli atık arıtma sisteminin 1,5 milyon dolara elden geçirilmesi talebi dahil olmak üzere tesisteki güvenlik protokolleri hakkında yeni ve eksik yansıyan bilgilere atıfta bulunuldu.

Nisan ayında ABD istihbaratı virüsün insan eliyle üretilmediği ya da genetik olarak değiştirilmediği konusunda bilim dünyasında var olan kanıyla aynı görüşte olduğunu bildirmişti.

Başkan Joe Biden Mayıs ayında ABD istihbarat birimlerinden virüsün kaynağıyla ilgili araştırmalarını hızlandırmalarını istemiş ve 90 gün içinde rapor sunmaları talimatını vermişti.

Konuya yakın bir kaynak ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ABD istihbarat birimlerinin virüsün kaynağı konusunda henüz ortak bir kanıya varmadığını söyledi.

