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Corona Virüsü Cinsel Yolla Bulaşabilir mi?

08.05.2020 23:42 | Son Güncelleme

Çin’de yapılan bir araştırmada, Corona virüsünün iyileşmeye başlayan erkek hastaların menisinde hala görülmeye devam ettiği belirlendi. Araştırmacılar bu bulgunun virüsün cinsel yolla bulaşabilme ihtimalini arttırdığı görüşünde

Corona Virüsü Cinsel Yolla Bulaşabilir mi?

Çin’de yapılan bir araştırmada, Corona virüsünün iyileşmeye başlayan erkek hastaların menisinde hala görülmeye devam ettiği belirlendi. Araştırmacılar bu bulgunun virüsün cinsel yolla bulaşabilme ihtimalini arttırdığı görüşünde.

Çin’deki Shangqui Hastanesi’nde, virüs salgınının tepe noktasında olduğu dönemde yani Ocak ve Şubat aylarında 38 erkek hasta üzerinde yapılan çalışmada, hastaların yüzde 16’sının menisinde virüsün izlerine rastlandığı belirtildi.

JAMA Network Open adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, bu hastaların dörtte biri enfeksiyonun akut aşamasında, yüzde 9’u da iyileşme aşamasındaydı.

“Virüsün izine rastlanması illa bulacağı anlamına gelmiyor”

Araştırma ekibi virüsün erkeklerin üreme sisteminde çoğalamasa da iyileşme aşamasında sistemde kalabildiğini ve bunun da muhtemelen testislerin “ayrıcalıklı bağışıklığından” kaynaklandığını belirtiyor. Ayrıcalıklı bağışıklık sisteminin virüslere saldırmak için belirli bir bölgeye tam anlamıyla ulaşamaması anlamına geliyor.

Ebola ve Zika virüslerinin de, bazen erkek bir hastanın iyileşmesinin üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen menide bulunabildiği tespit edilmişti. Corona virüsünün cinsel yolla bulaşıp bulaşmayacağı ise netlik kazanmış değil. Uzmanlar virüsün izine rastlanmasının bulaşacağı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

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