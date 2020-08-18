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Corona Virüsü Dolandırıcılığında 3 Vietnamlı Tutuklandı

18.08.2020 23:35 | Son Güncelleme

Vietnam’da Corona virüsü salgınını fırsat bilerek binlerce Amerikalı’yı yaklaşık 1 milyon dolar dolandıran üç kişi yakalandı. Zanlılar, elektronik sahtekarlıkla suçlanıyor

Corona Virüsü Dolandırıcılığında 3 Vietnamlı Tutuklandı

Vietnam’da Corona virüsü salgınını fırsat bilerek binlerce Amerikalı’yı yaklaşık 1 milyon dolar dolandıran üç kişi yakalandı. Zanlılar, elektronik sahtekarlıkla suçlanıyor.

ABD’nin Vietnam Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre Phan Dinh Thu, Tran Quoc Khanh ve Nguyen Duy Toan isimli üç şüpheli, salgının başlamasıyla piyasada bulunması güçleşen el dezenfektanı ve maske gibi ürünlerin satışına yönelik 300’den fazla sahte internet sitesi kurdu. ABD’de bu alışveriş sitelerinden sipariş veren 7 binden fazla müşterinin ise eli boş kaldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın başlattığı soruşturmada, yurtiçi merkezli ödeme işlemcilerine bağlı yüzlerce gizli kullanıcı hesabı ve e-posta adresi oluşturulduğu ortaya çıktı. Zanlılar, internet sitelerinde yanıltıcı iletişim adresleri ve telefon numaraları da yayınlamakla suçlanıyor. Bu nedenle iletişim bilgilerinin gerçek sahibi ABD vatandaşlarının ve işletmelerinin, ürünleri ellerine geçmeyen müşterilerden sayısız şikayet telefonu ve yazısı aldığı belirtiliyor.

Soruşturma bulgularının ulaştırılmasının ardından Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın harekete geçtiği ve zanlıların bu şekilde tutuklandığı açıklandı.

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