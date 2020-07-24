Corona Virüsü En Çok Diyabet Hastalarını Tehdit Ediyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yeni bir araştırması, Amerika’da Corona virüsünden ölenlerin yaklaşık yüzde 40’ının diyabet hastası olduğunu ortaya koyuyor. 65 yaşın altında hayatını kaybedenler arasında diyabet oranı yüzde 50’ye çıkıyor.

Şubat ile Mayıs ayları arasında 15 eyalet ve New York kentindeki 10 bin can kaybının incelendiği araştırmaya liderlik eden CDC uzmanı epidemiyolojist Jonathan Wortham elde ettikleri bulguların çok çarpıcı olduğunu ve Corona virüsünün diyabet hastalarında ciddi komplikasyonlara yol açtığını gösterdiğini söylüyor.

Reuters haber ajansının 12 eyalet ve başkent Washington’da yaptığı bir anket de CDC araştırmasıyla benzer bulgular ortaya koydu. Ankete göre, Corona virüsünden ölenlerin büyük kısmı diyabet hastasıydı.

Ancak aralarında California, Arizona ve Michigan’ın da bulunduğu 10 eyalette ölenlerin diyabet veya başka bir kronik hastalığı olup olmadığı bilgisinin kayıt altına alınmamış olması, geri kalan eyaletlerinse anketi yanıtlamaması, Corona salgınında en yüksek risk grubunda yer alanların korunmasını zorlaştırıyor.