Corona virüsü en çok yaşlı ve kronik hastaları etkiliyor

İSTANBUL, (DHA)- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı Dünya Sağlık Örgütü'nün 26 Ocak tarihinde yaptığı açıklama ile kesin vaka sayısı 2014'e ölenlerin sayısı ise 56’ya çıkmış durumda. Salgının henüz ilaç tedavisi ve aşısı olmadığını belirten Prof. Dr. Ayşe Willke Topcu, özellikle yaşlıların ve kronik hastaların bu virüse çok dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Çin’de deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir pazar yerinde çalışan pazarcılar ve buraya alışverişe gelenler arasında yaşanan zatürre vakaları üzerine dikkat çeken corona virüsü, Çin dışındaki ülkelere de yayılmış durumda. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kent Üniversitesi akademisyenlerinden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Willke Topcu, özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ağır seyrederek, solunum yetmezliğine, böbrek yetmezliğine yol açıp öldürücü olabildiğini söyledi.

GRİP BENZERİ BELİRTİLER GÖRÜLÜYOR

Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle ortaya çıkan Corona virüsü hakkında bilgiler veren Prof. Willke Topcu, virüsün hayvanlar arasında yaygın olarak bulunduğunu, insanların hayvanlarla teması sonucunda bulaştığını daha sonra da virüsün insana uyum sağlayarak insandan insana bulaşmaya başladığını belirtti.