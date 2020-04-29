Corona Virüsü Fransız Borsasını Da Vurdu

Corona virüsü krizinden ekonomisi sert etkilenen ülkelerden Fransa'da, yılbaşından bu yana kriz nedeniyle en çok sigorta, bankacılık, otomotiv, havacılık ve turizm-otelcilik sektörleri kaybetti. Fransız CAC 40 Borsası'nda sağlık, lüks ve elektronik firmalarıysa kazanan sektörler oldu. Devlet, Air France ya da Airbus gibi stratejik firmalara milyarlarca euro mali destek vereceğini açıkladı.

Fransız borsası CAC 40, Corona virüsü krizinin başladığı Mart ayında, tarihinin en sert düşüşlerini yaşadı. Ocak 2020'ye 5 bin 978 puanla giren CAC 40, Mart ayında yüzde 17 puan kaybederek 4 bin 396 puana geriledi.

Corona virüsünün ilk başladığı yer olan Çin'deki sokağa çıkma yasağı kararının piyasalara etkisi Ocak ayından itibaren yavaş yavaş başlamıştı. CAC 40, artışla girdiği yeni yılda Ocak ayı sonunda yüzde 2,87; Şubat ayında da yüzde 8,55 düşüşle krizin artçı depremlerini yaşamaya başladı.

Ancak asıl deprem İtalya'nın ardından Fransa'nın da pandemi nedeniyle tüm ekonomisini durdurarak eve kapanmasıyla Mart ayında yaşandı. CAC 40 Mart ayı sonunda yüzde 17,21 rekor düşüşle 4 bin 396 puana geriledi.