Corona Virüsü Fransız Borsasını Da Vurdu

Corona virüsü krizinden ekonomisi sert etkilenen ülkelerden Fransa'da, yılbaşından bu yana kriz nedeniyle en çok sigorta, bankacılık, otomotiv, havacılık ve turizm-otelcilik sektörleri kaybetti. Fransız CAC 40 Borsası'nda sağlık, lüks ve elektronik firmalarıysa kazanan sektörler oldu. Devlet, Air France ya da Airbus gibi stratejik firmalara milyarlarca euro mali destek vereceğini açıkladı.
Fransız borsası CAC 40, Corona virüsü krizinin başladığı Mart ayında, tarihinin en sert düşüşlerini yaşadı. Ocak 2020'ye 5 bin 978 puanla giren CAC 40, Mart ayında yüzde 17 puan kaybederek 4 bin 396 puana geriledi.
Corona virüsünün ilk başladığı yer olan Çin'deki sokağa çıkma yasağı kararının piyasalara etkisi Ocak ayından itibaren yavaş yavaş başlamıştı. CAC 40, artışla girdiği yeni yılda Ocak ayı sonunda yüzde 2,87; Şubat ayında da yüzde 8,55 düşüşle krizin artçı depremlerini yaşamaya başladı.
Ancak asıl deprem İtalya'nın ardından Fransa'nın da pandemi nedeniyle tüm ekonomisini durdurarak eve kapanmasıyla Mart ayında yaşandı. CAC 40 Mart ayı sonunda yüzde 17,21 rekor düşüşle 4 bin 396 puana geriledi.
Fransız hükümeti ve Avrupa Birliği'nin yardım paketleriyle piyasalara destek vermesi sayesinde borsalar yeniden kırmızdan yeşile geçse de bu yükseliş, krizin yarattığı etkiyi ikame etmekten şimdilik çok uzak. İlk şokun ardından yavaş yavaş toparlanan CAC 40, Nisan ayı başından itibaren yüzde 3,95 toparlama göstererek 4 bin 569 puana ulaştı.
En çok hangi şirketler kaybetti?
CAC 40 endekslerine göre, yılbaşından bu yana en çok sigorta, bankacılık, otomotiv, havacılık ve turizm-otelcilik sektörleri kaybetti. Yılbaşından bu yana en çok kaybeden ilk 3 Fransız şirketi, yüzde 61,99 ile sigorta ve emlak şirketi Unibail-Rodamco, yüzde59,47 ile Airbus, yüzde 56,93 ile Fransa'nın otomotiv devi Renault oldu.
En çok kaybedenler listesinde Renault'yu, yüzde 52,29 ile Fransa'nın en büyük bankası Societe Generale, yüzde 43,97 ile BNP Paribas Bakası, yüzde 43,85 ile de Credit Agricole Bankası izledi.
Endüstri devi Safran yüzde 40,21; Sanayi şirketi Arcelor-Mittal yüzde 39,02; Otomotiv devi Peugeot 39,95; dünyanın üçüncü büyük iletişim şirketi Publicis 38,97; Fransız oteller grubu Accord yüzde 38,04; AXA Sigorta yüzde 36,36; Enerji devi Engie 34,93; İnşaat firması Saint Gabain yüzde 34,82; Sodexo yüzde 33,40; Petrol şirketi Total 33,34; Elektronik firması Thales yüzde 23,76 puan kaybetti.
Frnsız ekonomisinin dev şirketleri Vinci, Vivendi, Capgemini, Bouygues de yüzde 20'nin üzerinde puan kaybeden şirketler oldu.
Kimler kazandı?
Krize rağmen ayakta kalmayı hatta kar etmeyi başaran sektörlerse medikal cihaz ve ilaç sanayi, mikro elektronik sanayi ve bazı lüks markaları oldu.
Fransız borsasında, yalnızca ST Microelectronic, İlaç devi Sanofi ve lüks ürünler üreten Hermes firması yılbaşından bu yana artıya geçen ve endekslerde krize rağmen yeşil bölgede bulunan 3 firma oldu. Yılbaşından bu yana en yüksek ilerlemeyi beklendiği gibi yüzde 2,87 ile ilaç firması Sanofi gerçekleştirdi. Sanofi'yi yüzde 1,59 ile lüks markası Hermes, yüzde 1,38 ile de ST Microelectronics izledi.
Bazı firmalarsa yılbaşından bu yana çok düşük bir kayıpla, krize rağmen başını suyun üstünde tutmayı başardı. Worldline yüzde 0,59; Schneider Electric yüzde 6,86; lüks markası L'Oreal yüzde 3,64; havacılık ve silah devi Dassult yüzde 6,31; oksijen tüpü ve solunum tüpü gibi Corona virüsü krizinin en stratejik ürünlerini üreten Air Liquide firmasıysa yalnızca yüzde 5,23 puan kaybetti.