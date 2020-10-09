Corona Virüsü Günlük Vaka Sayılarında Yeni Rekorlar Görülüyor

Kuzey yarımkürede yaz aylarının sona ermesiyle birlikte Corona virüsü salgınında ikinci dalga korkusu yaşanırken başta Rusya olmak üzere pek çok ülkeden, rekor düzeyde yeni vaka sayıları geliyor.

Rusya’da son 24 saatte görülen vaka sayısı, 12 bin 126 olarak açıklandı. Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede, bir günde görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Daha önce 11 Mayıs tarihinde Rusya’da, 11 bin 656 yeni vaka görülmüştü.

Son vakalarla birlikte Rusya’da görülen toplam vaka sayısı 1 milyon 272 bin 238 kişiye yükseldi.

Rusya’da yetkililer bu haftasonu vatandaşlardan evde kalmaları ve sokağa çıkmamalarını istedi. Herhangi bir yasak kararı alınmadı ancak vaka sayılarının artması üzerine halka bu şekilde bir tavsiyede bulunuluyor.

Vaka sayılarının yüksek olduğu başkent Moskova’da, 65 yaş üzerindeki kişilerin de sokağa çıkmamaları isteniyor.

Yetkililer ayrıca Moskova’daki firmaları, çalışanlarının en az 3’te birinin evden çalışması konusunda da uyarıyorlar.

Yetkililer, vaka sayılarının bu şekilde devam etmesi halinde yeni kısıtlama kurallarının devreye alınacağı uyarısında bulunuyorlar.