Corona Virüsü Günlük Vaka Sayılarında Yeni Rekorlar Görülüyor

Kuzey yarımkürede yaz aylarının sona ermesiyle birlikte Corona virüsü salgınında ikinci dalga korkusu yaşanırken başta Rusya olmak üzere pek çok ülkeden, rekor düzeyde yeni vaka sayıları geliyor.
Rusya’da son 24 saatte görülen vaka sayısı, 12 bin 126 olarak açıklandı. Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede, bir günde görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Daha önce 11 Mayıs tarihinde Rusya’da, 11 bin 656 yeni vaka görülmüştü.
Son vakalarla birlikte Rusya’da görülen toplam vaka sayısı 1 milyon 272 bin 238 kişiye yükseldi.
Rusya’da yetkililer bu haftasonu vatandaşlardan evde kalmaları ve sokağa çıkmamalarını istedi. Herhangi bir yasak kararı alınmadı ancak vaka sayılarının artması üzerine halka bu şekilde bir tavsiyede bulunuluyor.
Vaka sayılarının yüksek olduğu başkent Moskova’da, 65 yaş üzerindeki kişilerin de sokağa çıkmamaları isteniyor.
Yetkililer ayrıca Moskova’daki firmaları, çalışanlarının en az 3’te birinin evden çalışması konusunda da uyarıyorlar.
Yetkililer, vaka sayılarının bu şekilde devam etmesi halinde yeni kısıtlama kurallarının devreye alınacağı uyarısında bulunuyorlar.
Rusya’da son 24 saatte salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 201 olarak açıklandı. Resmi verilere göre Corona virüsü salgınında ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 257 kişiye ulaştı.
Dün itibariyle salgının başından bu yana görülen en çok vakaya rastlanan bir diğer ülke de Polonya oldu. Polonya’da son 24 saatte 4 bin 739 kişide Corona virüsüne rastlandı. Polonya’daki toplam vaka sayısı 116 bin 338 kişiye ulaştı. Ülkede bugüne dek 2 bin 919 kişi de Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Çekya ve Bulgaristan'da da üç gündür ard arda yeni vaka sayılarında rekorlar kırılıyor.
Son 24 saatte Avrupa kıtasında Ukrayna ve Belçika’da da 6 bine yakın yeni vaka tespit edildi. Öte yandan Meksika 370 kişiyle son 24 saatte en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu.