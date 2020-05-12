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‘‘Corona Virüsü Hamile Kadınlar İçin Daha Tehlikeli Değil’’

12.05.2020 00:57 | Son Güncelleme

Londra’da yapılan bir araştırma, hamile kadınların Corona virüsüne yakalanma oranının diğer kadınlardan daha fazla olmadığını ortaya koydu. Hastalık nedeniyle ciddi semptomlar gösteren çoğu hamile kadınınsa hamileliklerinin ileri aşamasında oldukları belirtildi

‘‘Corona Virüsü Hamile Kadınlar İçin Daha Tehlikeli Değil’’

Londra’da yapılan bir araştırma, hamile kadınların Corona virüsüne yakalanma oranının diğer kadınlardan daha fazla olmadığını ortaya koydu. Hastalık nedeniyle ciddi semptomlar gösteren çoğu hamile kadınınsa hamileliklerinin ileri aşamasında oldukları belirtildi.

Çalışma, Corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan 427 hamile kadın üzerinde 1 Mart ve 14 Nisan tarihleri arasında yapıldı.

Buna göre Corona virüsüne yakalanmış hamile kadınlar arasında hastaneye yatırılma oranı binde beşin altında kalırken, hastaneye kabul edilen 10 kadından yalnızca biri yoğun bakım servisine kaldırıldı.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Kraliyet Koleji, tarafından yürütülen çalışmaya göre bu durum, hamile kadınların Corona virüsü konusunda toplumun geri kalanına göre daha fazla tehdit altında olmadığını gösterdi.

Çalışmayı yürüten Oxford profesörlerinden anne ve çocuk sağlığı uzmanı Marian Knight’e göre hastaneye kaldırılan hamile kadınların çoğunu altı ay ve üstü hamileler oluşturuyordu. Knight bu durumun sosyal mesafe kurallarını hamilelikte de devam ettirmenin önemini gösterdiğini söyledi.

‘‘Yaş ilerledikçe risk artıyor’’

İsveç’te 53 hamile kadınla yapılan bir başka çalışmaysa bu kadınların tıpkı hamile olmayan kadınlar gibi yaşları ilerledikçe hastalığı daha ağır geçirdiklerini ortaya koydu. Çalışmayla ilgili Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica tıp dergisinde yayınlanan makalede kadınların hamilelik sırasında virüse yakalanmaktan kaçınmak için gerekli önlemleri almalarının önemine dikkat çekildi.

Hakem kurulundan geçmeden internette yayınlanan İngiltere’deki çalışma; etnik azınlık gruplarından hamile kadınlarla kilo fazlası ya da tansiyon ve diyabet gibi başka sağlık sorunu olan hamilelerin, hastaneye yatma olasılığının daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Knight, çalışmada vardıkları sonuçları değerlendirdiği açıklamasında Corona virüsüne yakalandıktan sonra ağır hastalanan çok az sayıda hamile kadın olduğunu ancak bazılarının hayatını kaybettiğini kaydetti.

‘‘Siyahlar ve azınlıklar daha çok etkileniyor’’

Siyah ve azınlık gruplardan daha fazla hamile kadının Corona virüsüne yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldıklarını kaydeden Knight, bu durumun acilen incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çalışmada Corona virüsü taşıyan annelerin bebeklerindeki durumla ilgili verilerinse iç rahatlatıcı bir tablo çizdiği belirtildi.

Bu bebeklerin neredeyse beş tanesinden biri erken doğumla dünyaya geldi ve erken doğum ünitesine konuldu. Çalışmada incelenen bebeklerden yalnızca 20’den azının 32 haftadan daha erken doğduğunu ortaya koydu.

Çalışmadaki hamile annelerin bebeklerinin yalnızca 20’sinden birinde Corona virüsüne rastlandı. Ancak pozitif çıkan testlerin de yalnızca yarısı doğumdan hemen sonra yapılmıştı. Araştırmacılara göre bu da virüsün anneden bebeğe taşınması riskinin düşük olduğunu gösteriyor.

Londra’da King’s College profesörlerinden çalışmaya katılmayan Andrew Shennan, bunun Corona virüsünün hamile kadınlarda neden olduğu sonuçlara yönelik yapılan en sistemli inceleme olduğunu söyledi.

Hamile kadınların bu verilerden güven alabileceklerini belirten Shennan, ‘‘Bebekler için sonuçlar harika. Canlı doğum oranı yüzde 97; bu kontrol grubuna çok yakın bir oran. Annenin ciddi sorun yaşama oranı da hamile olmayan kadınlarla birbirine çok yakın’’ diye konuştu.

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