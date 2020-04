Corona Virüsü Hastalarına Antikor Tedavisi

ABD’nin en büyük kenti New York’ta Corona virüsü vakaları giderek artıyor. Henüz hastalanmayan New Yorklular ve tüm Amerikalıları endişelendiren Corona virüsü ile ilgili birçok konunun tam olarak açıklık kazanmamış olması da bu kaygıların ardındaki ana nedenlerden birisi.

Corona virüsü ile ilgili akıllardaki birçok soru işaretini ortadan kaldırmak için VOA Türkçe New York muhabiri Asli Pelit Yale Üniversitesi’ndeki immünoloji uzmanı Dr. Esen Şefik’le konuştu.

Dr. Şefik Amerika’da virüsün en hızlı yayıldığı kent olan New York’un aynı İstanbul gibi nüfusun yoğun olduğu bir metropolis olduğunu bu yüzden de Corona virüsü gibi son derece bulaşıcı olan bir virüsün hızlı yayıldığına şaşırmamak gerektiğini söylüyor: “New York, hepimizin uyguladığı sosyal mesafe, yani birbirimizden 2 metre uzak durma kuralının zor olduğu bir şehir,” diyen Esen, özellikle toplu taşıma araçlarını kullanan bir kent olan New York için yayılma hızının normal olduğunu vurguluyor. Amerika’nın güneyinde ise durumun daha çok kültürel alışkanlıklar sonucu olduğunu, New Orleans gibi ülkenin güneyindeki kentlerde insanların daha sıcak kanlı olmaları ve birbirleriyle daha yakın olmalarının virüsün bu bölgelerde neden daha hızlı yayılmasının olduğunu belirtiyor.