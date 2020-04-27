Corona Virüsü Kuryelerin Mesaisini Arttırdı

Corona virüsünden kaçınmak için en iyi yol mümkün olduğunca evde kalmak. Ancak motosikletli kuryeler, yaptıkları işin doğası gereği evde kalamıyor. Evde kalanların sayısı arttıkça, onların da mesaisi yoğunlaşıyor. Kimi yemek ısmarlıyor, kimi alışveriş ihtiyaçlarını internetten karşılıyor. Bu siparişlerin hepsi de aldıkları riske rağmen motosikletli kuryeler tarafından adrese teslim ediliyor. Corona virüsü korkusunun kuryelerin işlerini arttırdığını söyleyen İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, “İnsanlar yağ, şeker, un, pirinç gibi ürünleri stok yapıyor. Şu anda 400-500 liranın altında sipariş veren müşteri yok. Ölüm vakaları olmaya başlayınca insanlar tedirgin olmaya başladı” dedi. “Bahşiş kapının altında” Vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmasının önüne geçmek için lokanta, restoran, pastane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanları kaldırılarak sadece paket servis veya gel-al şeklinde hizmet vereceği açıklanmıştı. Market ve pazar yerlerinde de bulunabilecek en fazla müşteri sayısına kısıtlama getirilmişti.

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Akgül, “Önce restoranlar kapandı. Paket servis de restoranları kurtarmayınca tamamen kapanmalar oldu. Pek çok kurye arkadaşımız bu yüzden işsiz kaldı. Ama market sektörünün hareketlenmesi sayesinde bu işsiz arkadaşlarımızın bir kısmına iş bulabildik” dedi. Marketler sosyal mesafeyi sağlayacak önlemler almak için teslimat seçeneklerinin arasına “siparişi kapıya bırak” seçeneğini de ekledi. Bu özellik sayesinde siparişi veren müşteri, kuryeyle karşılaşmadan siparişini teslim alabiliyor. Kuryeler siparişi evin kapısının önüne uygun bir şekilde bırakıyor. Akgül, “Kuryeyi hiç görmeden siparişlerini teslim alabiliyorlar. Bazısı ‘bahşiş paspasın altında’ diye not bırakıyor, bazısı kapıyı açamadığı için ‘teşekkür ederiz’ diye not yazıyor evinin kapısına” diye konuştu. Kargo firmaları da Corona virüsüne karşı önlemler aldığını açıkladı. Kuryelerin teslimat sırasında maske ve eldiven takması, kargoların aktarma merkezlerinde dezenfeksiyon işleminden geçirilmesi bu önlemlerden bazıları. Bazı firmalar vatandaşların evde kalması için kampanyalar da başlattı. Bir kargo firması sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstündeki vatandaşların kargolarını ücretsiz taşıyacağını belirtti.

“Bize virüslü gibi bakıyorlar” Ancak kuryelerin mesailerinin artması, Corona virüsünün yayılması riskini de arttırıyor. Akgül, “Pos cihazı kullandığımızda elimizde ıslak mendil oluyor her zaman. Müşteri temas ettikçe elimizi dezenfekte edip, ıslak mendille pos cihazını sürekli siliyoruz. Bunu bütün kurye arkadaşlarımıza da ısrarla tembih ediyoruz. Riskimiz çok fazla olduğu için mecbur önlemler alacağız” dedi. Akgül şöyle konuştu: “Biz kuryeyiz, çok fazla dışarıda geziyoruz. Ekmek parası kazanmak için bu işi yapmaya devam etmek zorundayız. Bir sürü insanla muhatap olduğumuz için karşımızdakiler bize virüslü gibi bakıyorlar.” Bazı müşterilerin sosyal mesafeyi dikkate almadığını belirten Akgül, “Özellikle vakalar çok azken önlemleri umursamayan müşteri çok fazlaydı. Vakalar arttıkça, insanları korku sarmaya başladıkça bizden uzak duruyorlar. Zaten biz de uzak duruyoruz. Bu iki tarafın da birbirini koruması için gerekli bir önlem. O yüzden garip karşılamamak gerekiyor müşterilerin durumlarını” diye konuştu.

“Parayı poşete koyup önüme attı” “Müşteri bir keresinde elden para vermek istemedi. Parayı poşetin içine koymuş, yaklaşma bana deyip o poşeti önüme attı. O anda kendimi çok kötü hissetmiştim. Paranın üstünü bile almadı” diyen motosikletli kurye Uğurcan Güncü ise Corona virüsünün siparişlerini götürdükleri müşterilerle ilişkilerini kötü etkilediğini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Güncü, “Bir anda kendimi kötü hissediyorum. Ekmeğim için bu işe koşturuyorum. Bir bakıma insanları mutlu etmek için. Kendimi kötü hissedince acaba bir yanlışlık mı yaptım diyorum. Ama müşterilerin kendi iyiliği için hiç ses yapmıyorum, siparişleri bırakıp geçiyorum” dedi. Önceden restoranda kurye olarak çalışırken paket servisin sonlanmasının ardından markette kurye olarak çalışmaya başladığını kaydeden Güncü, “Marketlerde de normalde dağıttığımız paket sayısının iki katını dağıtıyoruz. Bazen yetişemiyoruz. Müşteriler çok yoğun talepte bulunuyor. Özellikle kişisel bakım ürünlerindeki stoklama şaşırtıyor beni. Müşteri bir şampuan alacağına 10 tane şampuan alıyor” dedi.