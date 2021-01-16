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Corona Virüsü Moda Dünyasını da Değiştirdi

16.01.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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Corona Virüsü Moda Dünyasını da Değiştirdi

Corona virüsü pandemisi herkesin çalışma, dinlenme ve hatta giyinme alışkanlıklarını değiştirdi. Moda dünyası da buna ayak uydurmakta gecikmedi

Corona virüsü pandemisi herkesin çalışma, dinlenme ve hatta giyinme alışkanlıklarını değiştirdi. Moda dünyası da buna ayak uydurmakta gecikmedi.

Moda dünyasında 2020 yılı için tasarlanan modeller arka planda kaldı. Özellikle de ofis yaşamında tercih edilen kıyafetler önemini neredeyse tamamen yitirdi. Bunun yerine, eşofmanlara ilgi arttı.

Jahnkoy moda tasarımcısı Burkindy, “Bu tam pandemi dönemi için bir parça. Evdeyken bile üzerinize çekici bir şey giymek istediğiniz anlar için” diyor.

Rus kökenli Amerikalı moda tasarımcısı Marusya Kazakova ve eşi Burkindi, pandemi döneminde New York’ta Jahnkoy galerisini açtı. Sundukları tarz Afrika ve geleneksel Rus kıyafetleriyle Puma’nın klasik spor giysilerinin karışımından oluşuyor.

İkili, tasarladıkları ürünleri Corona virüsü pandemisi öncesinde de satıyordu ancak pandemi döneminde tasarımları çok daha fazla ilgi görmeye başlamış.

Burkindy, “Dışarı çıktığımızda kendimizi ifade etme ihtiyacı duyarız. Herkes kim olduğunu, giysileriyle yansıtır” diye konuşuyor.

Corona pandemisi, resmi ofis kıyafetlerini ve elbette topuklu ayakkabıları rafa kaldırdı. Bu, en azından yakın gelecekte böyle olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Evden çalışırken şık görünmekten çok, kendimizi iyi hissetmeye odaklanıyoruz. Çünkü yapılan görüntülü iş görüşmelerinde de sadece yüzümüzün görünmesi yeterli oluyor.

Moda tasarımcısı Martina Dietrich, kıyafetlerin Corona virüsü pandemisi sürecine uygun olması için yeni alternatifler üreten ilk tasarımcılar arasında. Son dönemlerde giydiğimiz kıyafetlerin çeşitli ortamlarda kullanılır olması önem taşıyor. Dietrich örneğin, diğer tarafıyla da giyilebilir bir ceketi gösteriyor.

Pandemi internet üzeri alışverişi de büyük oranda arttırdı ve mağazalara gitme ihtiyacını azalttı. Ayrıca alışveriş daha önceden olduğu gibi bir eğlence olmaktan büyük oranda çıktı.

Pandemi sürecinin en önemli ürünü maske oldu. Maskeler artık hem kendimizi hem de etrafımızdakileri güvende tutmanın yolu. Aynı zamanda maske takarak sorumluluk mesajı da veriyoruz. Ancak birçok kişi için yüzlerini gösterip diğer insanlara yakın mesafede durmak hala verilebilecek en önemli mesaj.

COVIDISOR tasarımcısı Haz Em, “Amaç herkesin hem güvende olup hem de birbirlerine yakın durabilmelerini sağlamak. İki metre mesafe koymak yerine insanlar yakınlaşıp, yüzlerini kapatmadan konuşabilir. Artık neredeyse herkes maske takıyor ve birbirlerinin yüzlerini göremiyorlar, söylediklerini duyamıyorlar. Ama karşınızdakinin yüz ifadesini gördüğünüzde çok daha özgür hissediyorsunuz” diyor.

2020’de moda dünyasında en öne çıkan temalar sorumluluk ve çevre duyarlılığı, ve tabi daha da önemlisi, rahatlık oldu.

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