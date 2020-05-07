''Corona Virüsü Mutasyona Uğruyor mu?''

Yeni Corona virüsünün binlerce örneği üzerinde yapılan bir dizi gen çalışması, virüsün insanlara uyum sağladığını ve mutasyona uğradığını gösteriyor. Yeni çalışmalar ne gösteriyor? ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan Los Alamos Ulusal Laboratuvarı bünyesindeki Tüm Grip Verilerini Paylaşma Küresel Girişimi’nden (GISAID) araştırmacılar, yeni Corona virüsüne kendine özgü şeklini veren çıkıntılardaki genetik değişiklikleri ve mutasyonları izliyor. İlk araştırmalar, 14 mutasyon görüldüğünü ortaya koydu. Bunlar arasında D614G adı verilen mutasyon, bilim adamları tarafından ”tehlikeli” olarak tanımlanıyor. Bu mutasyonun baskın olduğu ve hastalığı daha bulaşıcı hale getirebileceği gözleniyor. İngiltere’deki University College London’da yapılan çalışmadaysa GISAID ile aynı veri tabanı kullanıldı ve dünya genelinde enfekte hastalardan alınan 7.500 kadar virüsün genetik malzemesi incelendi. University College London araştırma ekibi, Corona virüsünün genetik malzemesinde 198 mutasyona rastladı, ancak bunların hiçbirinin şu aşamada endişe verici olmadığını bildirdi.

İngiltere’deki Glasgow Üniversitesi’nde yine Corona virüsünün gen örneklerinin mutasyonunun analiz edilmesiyle yapılan başka bir araştırmaysa bu değişimlerin, virüsün farklı türlerinin olduğuna işaret etmediğini ortaya koydu. Bu bulgu, Çinli araştırmacıların Çin’de Corona virüsü salgını başladığı sırada hastalarda biri daha agresif iki tür virüsün görüldüğü şeklindeki araştırmasının sonuçlarıyla çelişiyor. Bulgular ne söylüyor? ABD’nin California eyaletindeki Scripps Araştırma Enstitüsü kurucularından kardiyolog ve genetik uzmanı Eric Topol, ‘‘Birden çok virüs türü olduğu fikri büyük ölçüde çürütüldü. Sadece bir tür olduğunu biliyoruz’’ dedi. İngiltere’deki Francis Crick Enstitüsü ise araştırmalara bir arada bakıldığında virüsün evrim geçirmesiyle ilgili ”çok ilginç” öngörüler oluştuğunu ve virüsün ”hareket halinde bir hedef” olduğunu söyledi. Francis Crick Enstitüsü Viroloji Bölümü Başkanı Jonathan Stoye, ‘‘Virüs evrim geçiriyor, değişiyor ve biz henüz bu değişimlerin sonuçlarının ne olacağını bilemiyoruz’’ dedi.