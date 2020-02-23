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  4. Corona Virüsü Nedeniyle İran'la Sınır Geçici Olarak Kapatıldı

Corona Virüsü Nedeniyle İran'la Sınır Geçici Olarak Kapatıldı

23.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

Türkiye, komşusu İran'da corona virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine üç sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldı

Corona Virüsü Nedeniyle İran'la Sınır Geçici Olarak Kapatıldı

Türkiye, komşusu İran'da corona virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine üç sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle İran'da vaka sayısı 43, ölü sayısı 8 olarak tespit edildi. İran'la üç sınır kapımız bulunuyor. Ayrıca Iğdır'da Nahcıvan'la Dilucu sınır kapısı bulunuyor. Tedbir amaçlı olarak tüm sınır kapıları geçici olarak kapatıldı" dedi.

Koca, Kartal’da Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, "32 ülkede toplam corona virüs vakası sayısı 80 bine yaklaştı. Salgını ülkemizden uzak tutmayı başardık. Hastalığın İran'da görülmesi bizler için alarm anlamına geliyor" diyerek sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı alındığını açıkladı.

Van'da hastanede tedavi altındaki 5 kişide virüse rastlanmadığını da söyleyen Koca, Aralık ilçesi Kaymakamı Mustafa Görmüş’ün olay yerinde inceleme yaptığı ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu kaydetti.

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