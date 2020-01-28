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Corona Virüsü Nedeniyle Ülkeler Çin’deki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

28.01.2020 19:11 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü salgını büyümeye devam ederken ülke yönetimleri Çin’deki vatandaşlarını virüsten korumak için tahliye ediyor. Japonya’nın tahliye planı Salı günü başlatıldı

Corona Virüsü Nedeniyle Ülkeler Çin’deki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü salgını büyümeye devam ederken ülke yönetimleri Çin’deki vatandaşlarını virüsten korumak için tahliye ediyor. Japonya’nın tahliye planı Salı günü başlatıldı. Fransa, Almanya, Hindistan ve Bangladeş hükümetleri de vatandaşlarını Çin’den tahliye etmek için harekete geçtiklerini açıkladı.

Japonya’dan Çin’e tahliye amacıyla Salı günü yönlendirilen uçağın Çarşamba sabahı Tokyo’ya dönmesi bekleniyor. Yaklaşık 200 Japonya vatandaşının bu uçakla Wuhan’dan Tokyo’ya getirileceği tahmin ediliyor.

Japon yetkililer uçakta sağlık ekiplerinin de hazır bulunacağını, yolcular arasında virüsün belirtilerini gösterenler olması halindeyse Tokyo’da doğrudan hastanelere ulaştırılacaklarını aktardı.

Japonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede şu anda 7 kişi Corona virüsü taşıyor. Bunlardan bir tanesinin Çin’e hiç seyahat etmediği belirtiliyor.

‘Avrupa ülkeleri Fransa’dan tahliye yardımı talep etti’

Avrupa ülkeleri arasında ilk Corona virüsü vakasının tespit edildiği Fransa’nın tahliye uçağı da Perşembe günü yola çıkacak. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Çin’de bulunan vatandaşları arasında 500 ile 1000’inin tahliye programına dahil edilebileceğini açıkladı.

Buzyn ayrıca birçok Avrupa ülkesinin Fransa’dan kendi vatandaşlarının da tahliye edilmesi konusunda yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Jean-Baptiste Djebbari, virüsün belirtileri gözlemlenen Fransız vatandaşlarının tahliye uçağına alınmayacağını, belirtilerin uçuşta ortaya çıkması halindeyse bu yolcuların Fransa’ya ulaştıklarında doğrudan hastanelere sevk edileceğini aktardı.

Bu durumda “imkan olduğu sürece kapılarını diğer Avrupa ülkeleri vatandaşlarına kapatmayacaklarını” söyleyen Buzyn, bu konuya ilişkin dışişleri bakanlığı yetkililerin de devreye gireceğini belirtti.

Virüsün bir kişide rastlandığı Almanya’da da yetkililer tahliye planını hayata geçireceklerini ifade etti.

Hindistan ve Bangladeş de hazırlıkları başlattı

Japonya ve Avrupa ülkelerinin yanısıra Hindistan ve Bangladeş de Çin’deki vatandaşlarını tahliye etme hazırlıklarını başlattı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Raveesh Kumar, Wuhan’daki Hindistan vatandaşlarının tahliye edilme sürecinin devreye sokulduğunu Twitter üzerinden yazdığı bir mesajla aktardı. Hindistan devlet havayolları Air India uçağıyla yaklaşık 250 Hint’in Wuhan’dan çıkarılacağı belirtiliyor.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdül Momen de, Wuhan’daki vatandaşlarının tahliye edilme süreciyle ilgili olarak Çin yetkililerle irtibatta olduklarını söyledi.

Çin’de geçtiğimiz yıl Aralık ayında ortaya çıkan Corona virüsü şu ana kadar 100’den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Sağlık yetkilileri 26 Ocak Pazar günü kayda geçen vaka sayısının 2835 olduğunu ancak bir gün sonra bu rakamın 4515’e ulaştığını söyledi.

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