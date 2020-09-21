”Corona Virüsü Nefes Yoluyla da Yayılıyor”

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) Corona virüsünün en yaygın bulaşma biçimlerinden birine nefes alıp-vermeyi de ekleyerek Corona virüsü kılavuzunu güncelledi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de Corona virüsü enfeksiyonu vaka sayısı 6 milyon 800 bini geçti. CDC'nin internet sitesinde yayınlanan güncellemede, enfekte kişilerin öksürmesi, hapşırması, şarkı söylemesi, konuşması ya da nefes almasıyla Corona virüsü barındıran parçacıkların havaya yayıldığı, başkalarının bu parçacıkları solumasının Corona enfeksiyonuna yol açabileceğine ilişkin kanıtların çoğaldığı yazılı. CDC, “Bu parçacıklar solunum yoluyla; burun, ağız, solunum yolu ve akciğerlerle bulaşır ve enfeksiyona neden olur. Virüsün yayıldığı esas yolun bu olduğu düşünülüyor” ifadelerine yer verildi. Parçacıklar, kişinin şarkı söylemesi ya da fiziksel egzersiz yapması durumunda yaklaşık 2 metreden daha ileri gidebilir. CDC, Corona virüsünden korunmayla ilgili kılavuzdaki bilgileri de yeniledi. Daha önceki kılavuz; 2 metrelik sosyal mesafeyi korumayı, el yıkamayı, yüzeyleri dezenfekte etmeyi ve maske takmayı öneriyordu.

CDC şimdiyse hasta kişilerin evde kalmasını, kendilerini başkalarından tecrit etmesini ve ”iç mekanlarda havadaki mikropları azaltmak için havalandırma filtresi kullanılmasını tavsiye ediyor. Tac Mahal yeniden açılıyor Öte yandan Hindistan'da Corona virüsü vakalarının 5 milyon 400 bini aşmasına, 100 bin yeni vakaya ve günde binden fazla ölüme rağmen Tac Mahal, Pazartesi gününden itibaren yeniden ziyarete açıldı. 1 milyar 300 milyon nüfuslu Hindistan, dünyanın en kalabalık kentlerinden bazılarına sahip. Mart ayında uygulanmaya başlanan katı karantina kurallarıysa ülke ekonomisine ve milyonlarca insanın hayatına büyük zarar verdi. Başbakan Narendra Modi ise bazı ülkelerin aksine gündelik faaliyetlere yeniden kısıtlama getirmek istemiyor. Modi hükümeti bu nedenle trenler, iç hat uçuşları, pazar yerleri ve restoranlarda uygulanan birçok kısıtlamayı gevşetti, son olarak Tac Mahal'ın yeniden ziyarete açılmasına karar verildi. Hindistan'ın Agra kentindeki beyaz mermer anıt mezar, ülkenin en çok turist çeken noktası. Tac Mahal'ı her yıl 7 milyon kişi ziyaret ediyor.