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Corona Virüsü: Ölü Sayısı 41 Hasta Sayısı 1300

25.01.2020 15:30 | Son Güncelleme

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi. Hastalığın görüldüğü ülke sayısı da giderek artıyor. Virüs bugüne dek dünya çapında 1300 kişide görüldü

Corona Virüsü: Ölü Sayısı 41 Hasta Sayısı 1300

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi. Hastalığın görüldüğü ülke sayısı da giderek artıyor. Son olarak Avustralya’da dört vaka tespit edilirken, Malezya da üç kişinin virüse yakalandığı açıklandı. Fransa, Avrupa’daki ilk vakanın ülkelerinde görüldüğünü doğrulamıştı. Virüs bugüne dek dünya çapında 1300 kişide görüldü.

Corona virüsün Çin’in Wuhan kentindeki balık pazarında yasadışı yollardan satılan vahşi hayvanlardan yayıldığı tahmin ediliyor.

Asya’nn finans merkezi Hong Kong’da Çin Ay Takvimi’ne göre yapılan yeni yıl kutlamaların iptal edildi, okullar 17 Şubat’a kadar tatil edildi.

Çin’de yeni yıl kutlamaları zamanı insanların en fazla seyahat ettiği dönem. Yetkililer kutlamaları iptal edilerek virüsün yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor.

En çok vakanın görüldüğü Wuhan’da sağlık ve acil durum görevlileri dışında Pazar gününden itibaren hiçbir araç kent merkezine sokulmayacak. Wuhan ve çevresindeki 10 şehre giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Çin’de virüsten dolayı hayatını kaybeden 41 kişiden 39’u Hubei bölgesinden. McDonald’s ve Starbucks gibi şirketler Hubei’deki tüm şubelerini bir haftalığına kapattığını açıkladı.

Çin’de tren istasyonları ve havaalanlarında koruyucu kıyafet giyen görevliler yolcuları ateşini ölçen taramalardan geçiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs tehdidinin henüz uluslararası acil durum ilan edilmesini gerektirecek noktada olmadığını açıkladı.

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