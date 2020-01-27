Corona Virüsü: Ölü ve Vaka Sayısı Artıyor

Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 81’e yükseldiği Çin’de hastalığın yayılmasını önlemek için Çin’de ay takvimine göre kutlanan yeni yıl tatili üç gün daha uzatıldı. Çin Başbakanı Li Keqiang corona virüsünün ortaya çıktığı Wuhan kentini ziyaret etti. Çin’deki vaka sayısı 2 bin 700’e ulaştı.

Virüs bugüne dek Avustralya, Kanada, Fransa, Hong Kong, Japonya, Malezya, Nepal, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Vietnam ve Amerika’da görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, dünyadaki vakaların büyük bölümünün ya Çin’in Wuhan kentine seyahat eden ya da buraya giden kişilerle temas edenlerden oluştuğunu açıkladı. Şu ana kadar Çin dışında hastalık nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yetkilisi Nancy Messonnier, ABD’deki vaka sayısının 5’e çıktığını, hastalığın Wuhan’a seyahat etmiş, ya da buraya giden kişilerle temas kurmuş kişilerde görüldüğünü açıkladı.

Amerikalı sağlık yetkilileri vürüsle ilgili daha fazla bilgi edinmek için çabalarken 26 eyalette 100 kişinin virus şüphesiyle gözlem altında tutulduğu kaydedildi.