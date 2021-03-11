Corona Virüsü Pandemi İlan Edileli Bir Yıl Oldu

Bir yılda virüs nedeniyle yaşanan kayıplar, sadece ölümlerle sınırlı değildi. Hastalıktan sağ çıkanların bir bölümü sağlığına tam kavuşamadı, ekonomiler kapandı, işletmeler battı, milyonlarca kişi işsiz kaldı.

Hastalığa isim verileli tam bir ay olmuş, Çin’den 113 ülkeye yayılan virüs, 125 binden fazla kişide görülmüş, 4 binden fazla can almıştı.Hatta Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü gün de 11 Mart olarak kayıtlara geçmişti.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhonam Ghebreyesus, ‘‘Yayılmanın hızı ve ciddiyetinin alarm verici seviyeye ulaşması ve yetkililerin gerekli önlemleri almaması nedeniyle derin bir endişe içindeyiz. Bu nedenle Covid-19’u pandemi ilan ediyoruz’’ açıklamasını yaptığında takvimler 11 Mart 2020’yi gösteriyordu.

Birçok ülkenin lideri ve sağlık yetkilileri de böyle bir felaket beklemiyordu. Oysa artık tüm dünyanın tanıdığı Amerikalı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci bile Amerika’da ilk vakanın görüldüğü Şubat ayında iyimser konuşuyordu.

Hazırlıksız yakalanan onlarca ülke tıbbi ekipman ve gıdaya erişemedi. Artık herkesin sözlük dağarcığına giren suni solunum cihazları ventilatörlerin eksikliği, binlerce kişinin hayatına mal oldu.

Geride kalanlar sadece sevdiklerinden değil, akıl ve ruh sağlıklarından da oldu.

Dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanlarının çaresiz halleri ve isyanları, bir virüsün nelere mal olabileceğinin yansımasıydı.

Hastaların çoğu, hastane odalarında, bakım evlerinde, hatta kendi evlerinde yakınlarından uzakta, tek başına bu dünyadan ayrıldı.

Fauci, “Bunun Amerika için büyük bir sorun olma, hatta bir sorun yaratma riski çok düşük. Elbette bu ciddiye almamamız gerektiği anlamına gelmez. Federal hükümetin tüm kurumları olarak çok ciddiye alıyoruz. Ancak genel anlamda halka mesajmız, ‘bu başınızı yastığa koyduğunuzda endişelenmeniz gereken bir konu değil. Sizin için ciddi bir mesele olacağını düşünerek kaygılanmayın’’ diyordu.

Ancak Fauci’nin açıklamasından sadece üç ay sonra Amerika’da 27 Mayıs’ta vaka sayısı 100 bini geçecekti.

Hastalığın tam olarak nasıl bulaştığını anlamak içinse dünya Temmuz ayına kadar beklemek zorunda kaldı. İlk aylarda sadece hasta kişiyle ya da virüsün bulaştığı yüzeylerle temasın salgına neden olduğu sanılıyordu.

Dünya Sağlık Örgütü 9 Temmuz’da virüsün havada asılı kalan minik parçacıklar yoluyla yayılmasının ve bulaşmasının mümkün olabileceğini kabul etti.

Corona virüsünden yeniden enfekte olunabileceğine dair ilk vaka haberi Ağustos sonunda Amerika’dan geldi. İyileşenler arasında yeniden hastalanma riski, korkuları daha da arttırdı.