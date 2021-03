Corona Virüsü Pandemi İlan Edileli Bir Yıl Oldu

Sokaklarda in cin top oynarken, hastaneler doldu taştı. Hastalar nefeslerine muhtaç kaldı.

İstanbul, New York, Paris, Roma, Wuhan ve daha binlerce megakent hayalet şehirlere, kasabalara dönüştü.

Hastalığa isim verileli tam bir ay olmuş, Çin’den 113 ülkeye yayılan virüs, 125 binden fazla kişide görülmüş, 4 binden fazla can almıştı.Hatta Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü gün de 11 Mart olarak kayıtlara geçmişti.

Eylül ayı sonunda küresel can kaybı 1 milyonu aştı. Ekim ayı sonunda vaka sayısı 46 milyonu geçerken birçok ülke salgında ikinci dalgayı yaşamaya başlamıştı. Vaka sayısının 75 milyonu aşmasıysa sadece iki ay sürdü.

Aralık ayında önce İngiltere ardından ABD ülke çapında aşılama kampanyalarına başlarken, virüs de tabiri caizse boş durmadı. Corona virüsü mutasyona uğrayarak daha da bulaşıcı hale geldi.

Farklı ülkelerde farklı varyantların ortaya çıktığı haberleri peş peşe gelirken, ülke sınırları yeniden kapanmaya başladı. Ecza ve biyoteknoloji firmaları, geliştirdikleri aşıların bu varyantlarda da etkili olacağı güvencesi verdi.

11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü Corona virüsü salgınını pandemi ilan ederken 114 ülkede 118 binden fazla vaka ve 4 bin 291 can kaybı bildirmişti. Aradan geçen bir yılda, 210 ülke ve bölgede 120 milyona yakın Corona virüsü vakası kayıtlara geçti. Can kaybı ise 2 milyon 800 bine yakın. Salgın bazı ülkelerde gerilemeye başlasa da aşıya tüm dünyada adil erişim sağlanıncaya kadar, vaka ve can kayıplarının artması kaçınılmaz.