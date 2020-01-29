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Corona Virüsü Salgını Artarak Devam Ediyor

29.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

Amerika ve Japonya vatandaşlarını Çin’den tahliye etti. Çin’de corona virüsü salgınından ölenlerin sayısı 132’ye yükselirken Ortadoğu’da da ilk vakaya rastlandı

Corona Virüsü Salgını Artarak Devam Ediyor

Amerika ve Japonya vatandaşlarını Çin’den tahliye etti. Çin’de corona virüsü salgınından ölenlerin sayısı 132’ye yükselirken Ortadoğu’da da ilk vakaya rastlandı.

Salgının ilk başladığı şehir olan Wuhan’dan bir uçakla tahliye edilen Amerikalı sayısının 220 olduğu bunlardan 50’sinin diplomat ve görevli personel olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü Çin’in hastalığın yayılmasını önlemek adına aldığı güvenli şekilde davrandığını açıklamasına karşın hastalık süratle yayılmaya devam ediyor. Çin’de hastalığa yakalananların sayısı 1459’dan 5974’e yükseldi.

İngiliz Havayolu şirketi British Airways de Çin’e uçuşlarını askıya alan havayolları arasına dahil oldu. Çok sayıda uluslararası firma da çalışanlarının Çin seyahatlerini iptal etti.

Salgın nedeniyle başta uzak doğu piyasaları olmak üzere dünya borsaları da olumsuz etkileniyor. Çin borsası 3 Şubat’a kadar kapalı kalacak.

Çin dışında dünya genelinde bugüne dek 15 farklı ülkede 60 vakaya rastlandı. Bu ülkeler arasında Amerika, Fransa, Almanya ve Singapur gibi ülkeler bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri de ülkede corona virus salgınına yakalanan bir kişinin tespit edildiğini duyurdu.

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