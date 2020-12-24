Corona Virüsü Salgını Asistan Hekimlerin Eğitimini Aksattı

Pandemi süresince gündemden düşmeyen konulardan biri de sağlık çalışanlarının durumu oldu. Corona virüsü salgınından etkilenen sağlık çalışanları arasında asistan hekimler de var. Binlerce asistan hekim, pandemiyle mücadelede görev aldığı için eğitim göremedi. Meslek örgütleri bunun ileride ciddi sorunlara yol açacağı endişesi taşıyor.

Türkiye’de yaklaşık 10 aydır süren pandemiyle mücadelede binlerce asistan hekim de görev aldı. Kimisi uzmanlık eğitimi gördükleri kliniklerde görev alırken, bazıları başka hastanelerde, hatta başka şehirlerde görevlendirildi. Bu asistan hekimlerin çoğu uzmanlık eğitiminden yoksun kaldı.

Corona virüsü ile mücadelede görev alan asistan hekimlerden biri de Dr. Mustafa Mesut Kaya. Aynı zamanda Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri olan Kaya, asistan hekimlerin pandemi süresince kendi alanlarında eğitim göremediklerini söyledi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kaya, “Çok sayıda asistan hekim kendi servislerin dışındaki yerlerde çalışıyor. Pandemi şartlarından dolayı hastaneler ayrılmış durumda, kendi klinikleri, kendi tecrübe kazanmaları gereken yerler dışında görev yapıyorlar. Çoğu yerde hocalar çok fazla pandemi görevlerinde yer almadığı için asistanların üzerindeki iş yükü daha fazla oluyor. Mesela bir cerrahi asistanı uzun aylar boyunca Covid kliniğinde çalıştı, ki mesleki tecrübesinde işine yaramayacak bir yer, tamamen mesleki alanı dışında bir görev. Pandemide asistanların en büyük yaşandığı yaşadığı sıkıntı, kendi meslek alanlarını yeterince görememeleri, yeterince vakaya sahip olamamaları ve eğitimlerinin aksaması oldu” dedi.