Corona Virüsü Salgını Asistan Hekimlerin Eğitimini Aksattı

Pandemi süresince gündemden düşmeyen konulardan biri de sağlık çalışanlarının durumu oldu. Corona virüsü salgınından etkilenen sağlık çalışanları arasında asistan hekimler de var. Binlerce asistan hekim, pandemiyle mücadelede görev aldığı için eğitim göremedi. Meslek örgütleri bunun ileride ciddi sorunlara yol açacağı endişesi taşıyor.
Türkiye’de yaklaşık 10 aydır süren pandemiyle mücadelede binlerce asistan hekim de görev aldı. Kimisi uzmanlık eğitimi gördükleri kliniklerde görev alırken, bazıları başka hastanelerde, hatta başka şehirlerde görevlendirildi. Bu asistan hekimlerin çoğu uzmanlık eğitiminden yoksun kaldı.
Corona virüsü ile mücadelede görev alan asistan hekimlerden biri de Dr. Mustafa Mesut Kaya. Aynı zamanda Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri olan Kaya, asistan hekimlerin pandemi süresince kendi alanlarında eğitim göremediklerini söyledi.
VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kaya, “Çok sayıda asistan hekim kendi servislerin dışındaki yerlerde çalışıyor. Pandemi şartlarından dolayı hastaneler ayrılmış durumda, kendi klinikleri, kendi tecrübe kazanmaları gereken yerler dışında görev yapıyorlar. Çoğu yerde hocalar çok fazla pandemi görevlerinde yer almadığı için asistanların üzerindeki iş yükü daha fazla oluyor. Mesela bir cerrahi asistanı uzun aylar boyunca Covid kliniğinde çalıştı, ki mesleki tecrübesinde işine yaramayacak bir yer, tamamen mesleki alanı dışında bir görev. Pandemide asistanların en büyük yaşandığı yaşadığı sıkıntı, kendi meslek alanlarını yeterince görememeleri, yeterince vakaya sahip olamamaları ve eğitimlerinin aksaması oldu” dedi.
Meslek örgütleri ise bu durumun gelecekte ciddi sorunlara yol açacağı görüşünde. VOA Türkçe’nin sorunlarını yanıtlayan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, asistan hekimlerin özlük haklarının korunarak, eğitim sürelerinin uzatılmasını istedi.
Yerlikaya, “Asistanlara yönelik gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekiyor. Gerektiğinde özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, eğitim sürelerinin uzatılması gerekiyor ve mümkün olduğunca da kendi alanları ile ilgili eğitim verilmesi, gerekirse online, gerek se yüz yüze eğitim için çaba içerisinde olunması gerekiyor. Yoksa bu biçimde devam edildiğinde ilerleyen zamanlarda gerçekten birçok alanda çok ciddi sorunlar yaşayacağız. Bu yetişen uzmanların yetkinlikleri ile ilgili çok sıkıntılara yol açacaktır. Var olan kayıp zamanın, o eğitim süreçlerinde aksayan yönlerini tamamlanabilmesi için, bu sürelerin uzatılması gerektiğini söylüyoruz. Bu sadece uzatmakla sınırlı olmaması gerekiyor. Bunların özlük haklarıyla ilgili de gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor” diye konuştu.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şube Eş Başkanı Dr. Şiyar Güldiken ise eğitimlerin aksamasının halk sağlığı sorununa yol açacağını savundu. VOA Türkçe’ye konuşan Güldiken de sosyal haklarının korunması şartıyla, asistan hekimlerin eğitim sürelerini uzatılması gerektiğini vurguladı.
Güldiken, “2 yıl ile 5 yıl arasındaki eğitim sürecinde kendi uzmanlık alanı ile ilgili eğitim alması gerekiyor. Bunu yeterince almaması halinde, mezun olduktan sonra belgesi uzman olacak. Bireysel olarak kendilerini yetiştiriyorlar. Hocalarından alması gereken eğitimler aksadığını da uzmanlık görev süreleri başladığında tayin olup gittiklerinde doğal olarak oradaki vatandaşlar onlardan hizmet bekleyecek. Onlar da hizmet etmek üzere orada bulunacaklar. Eksik ve yeterli olmayan bir eğitimle başladıklarında, bu bir halk sağlığı sorununa yol açacak. Bu ciddi bir tehlike ama her halükârda eksiktir yetmezdir. Eğitim haklarının bir an önce tamamlanması lazım, kayıp zamanın özlük haklarının saklı kalması koşuluyla telafi edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.