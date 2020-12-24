HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Corona Virüsü Salgını Asistan Hekimlerin Eğitimini Aksattı

Corona Virüsü Salgını Asistan Hekimlerin Eğitimini Aksattı

24.12.2020 16:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Corona Virüsü Salgını Asistan Hekimlerin Eğitimini Aksattı

Binlerce asistan hekim, pandemiyle mücadelede görev aldığı için eğitim göremedi. Meslek örgütleri bunun ileride ciddi sorunlara yol açacağı endişesi taşıyor

Pandemi süresince gündemden düşmeyen konulardan biri de sağlık çalışanlarının durumu oldu. Corona virüsü salgınından etkilenen sağlık çalışanları arasında asistan hekimler de var. Binlerce asistan hekim, pandemiyle mücadelede görev aldığı için eğitim göremedi. Meslek örgütleri bunun ileride ciddi sorunlara yol açacağı endişesi taşıyor.

Türkiye’de yaklaşık 10 aydır süren pandemiyle mücadelede binlerce asistan hekim de görev aldı. Kimisi uzmanlık eğitimi gördükleri kliniklerde görev alırken, bazıları başka hastanelerde, hatta başka şehirlerde görevlendirildi. Bu asistan hekimlerin çoğu uzmanlık eğitiminden yoksun kaldı.

Corona virüsü ile mücadelede görev alan asistan hekimlerden biri de Dr. Mustafa Mesut Kaya. Aynı zamanda Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri olan Kaya, asistan hekimlerin pandemi süresince kendi alanlarında eğitim göremediklerini söyledi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kaya, “Çok sayıda asistan hekim kendi servislerin dışındaki yerlerde çalışıyor. Pandemi şartlarından dolayı hastaneler ayrılmış durumda, kendi klinikleri, kendi tecrübe kazanmaları gereken yerler dışında görev yapıyorlar. Çoğu yerde hocalar çok fazla pandemi görevlerinde yer almadığı için asistanların üzerindeki iş yükü daha fazla oluyor. Mesela bir cerrahi asistanı uzun aylar boyunca Covid kliniğinde çalıştı, ki mesleki tecrübesinde işine yaramayacak bir yer, tamamen mesleki alanı dışında bir görev. Pandemide asistanların en büyük yaşandığı yaşadığı sıkıntı, kendi meslek alanlarını yeterince görememeleri, yeterince vakaya sahip olamamaları ve eğitimlerinin aksaması oldu” dedi.

Meslek örgütleri ise bu durumun gelecekte ciddi sorunlara yol açacağı görüşünde. VOA Türkçe’nin sorunlarını yanıtlayan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, asistan hekimlerin özlük haklarının korunarak, eğitim sürelerinin uzatılmasını istedi.

Yerlikaya, “Asistanlara yönelik gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekiyor. Gerektiğinde özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, eğitim sürelerinin uzatılması gerekiyor ve mümkün olduğunca da kendi alanları ile ilgili eğitim verilmesi, gerekirse online, gerek se yüz yüze eğitim için çaba içerisinde olunması gerekiyor. Yoksa bu biçimde devam edildiğinde ilerleyen zamanlarda gerçekten birçok alanda çok ciddi sorunlar yaşayacağız. Bu yetişen uzmanların yetkinlikleri ile ilgili çok sıkıntılara yol açacaktır. Var olan kayıp zamanın, o eğitim süreçlerinde aksayan yönlerini tamamlanabilmesi için, bu sürelerin uzatılması gerektiğini söylüyoruz. Bu sadece uzatmakla sınırlı olmaması gerekiyor. Bunların özlük haklarıyla ilgili de gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şube Eş Başkanı Dr. Şiyar Güldiken ise eğitimlerin aksamasının halk sağlığı sorununa yol açacağını savundu. VOA Türkçe’ye konuşan Güldiken de sosyal haklarının korunması şartıyla, asistan hekimlerin eğitim sürelerini uzatılması gerektiğini vurguladı.

Güldiken, “2 yıl ile 5 yıl arasındaki eğitim sürecinde kendi uzmanlık alanı ile ilgili eğitim alması gerekiyor. Bunu yeterince almaması halinde, mezun olduktan sonra belgesi uzman olacak. Bireysel olarak kendilerini yetiştiriyorlar. Hocalarından alması gereken eğitimler aksadığını da uzmanlık görev süreleri başladığında tayin olup gittiklerinde doğal olarak oradaki vatandaşlar onlardan hizmet bekleyecek. Onlar da hizmet etmek üzere orada bulunacaklar. Eksik ve yeterli olmayan bir eğitimle başladıklarında, bu bir halk sağlığı sorununa yol açacak. Bu ciddi bir tehlike ama her halükârda eksiktir yetmezdir. Eğitim haklarının bir an önce tamamlanması lazım, kayıp zamanın özlük haklarının saklı kalması koşuluyla telafi edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Bakan Yardımcısı Nebati: Şubat sonunda 25 milyon kişi aşılanacakBakan Yardımcısı Nebati: Şubat sonunda 25 milyon kişi aşılanacak
Çiftçi borçlarına da yapılandırma geldi!Çiftçi borçlarına da yapılandırma geldi!

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Sonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya kondu

Sonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya kondu

İstanbul için korkutan 7.6'lık deprem uyarısı! Tarih de verdi

İstanbul için korkutan 7.6'lık deprem uyarısı! Tarih de verdi

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Dün de yapılmıştı! Antalya’da 'korona partisi' devam ediyor

Antalya’da 'korona partisi' devam ediyor

İBB'nin satın aldığı Fatih portresine inceleme

İBB'nin satın aldığı Fatih portresine inceleme

Balıkesir'de intihar eden muhtarın vasiyeti yerine getirildi

Mektup bırakıp intihar etmişti! Muhtarın vasiyeti yerine getirildi

MİT ve polisten ortak operasyon: 31 gözaltı

MİT ve polisten ortak operasyon: 31 gözaltı

Valilik açıkladı: Nevşehir'de korona virüs vakaları yüzde 34 düştü

Nevşehir’de korona virüs vakaları yüzde 34 düştü

Uzun süredir aranıyordu! Terör örgütü MLKP üyesi İstanbul'da yakalandı

Uzun süredir aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.