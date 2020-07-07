Corona Virüsü Salgını Diyarbakır’daki Tekstil Sektörünü de Vurdu

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği tarafından kentteki tekstil işletmelerine ilişkin yapılan araştırmada, işletmelerin yüzde 73’ünün yeterli destek alamadığı belirlendi.

Kentte “İstihdamın Lokomotifi” olarak adlandırılan tekstil sektörünün salgın sürecinden nasıl etkilendiğinin belirlenmesi amacıyla bir araştırma yapıldı. Tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 107 işletmeyle yüz yüze görüşmeyle yapılan araştırmanın raporu tamamlandı.

Raporda yer alan bilgilere göre işletmelerin yüzde 78,2’si salgın sürecinden etkilendi. İşletmelerin bu dönemle ilgili aldıkları önlemler ise şöyle sıralandı; “İşletmeler üretim kapasitelerini düşürmüş, yarı zamanlı üretime geçmiş veya üretimlerini durdurmuşlardır. Bu dönemde farklı sürelerle üretimini durduran işletmelerin oranı yüzde 53,7’dir. İşletmelerin sadece yüzde 7,3 üretimini değişiklik yapmadan sürdürmüştür. Yüzde 2,7’si üretimini arttırarak pandemi döneminde artan maske, tulum, bone ihtiyacını karşılamak için üretim yapmıştır“