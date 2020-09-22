Corona Virüsü Salgını Dünyanın Kabusu Olmayı Sürdürüyor

Corona virüsü salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 31 milyon 500 bini aştı. Bugüne dek hayatını kaybeden kişi sayısı da 970 bine yaklaştı.

Tüm dünyada etkili olan Corona virüsü salgınında vaka sayılarında hızlı artışlar yaşanıyor. Son olarak Rusya’da dün tespit edilen 6 bin 215 vakayla iki aydan bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü. Rusya’da bugüne dek görülen toplam vaka sayısı 1 milyon 115 binin üzerine çıkarken salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 19 bin 649 kişi oldu. Dünyada Corona virüse karşı aşıyı bulduğunu açıklayan ilk ülke olan Rusya’da henüz daha toplumun büyük kesimine aşı yapılmış değil.

ABD halen daha dünyada en çok vaka görülen ülke durumunda olmayı sürdürüyor. ABD’de bugüne dek görülen toplam vaka sayısı 7 milyonunun üzerinde. Ülkede 200 bine yakın kişi de hayatını kaybetti. Salgının başında ABD’de maksimum 100 bin can kaybı olacağı tahminleri yapılırken bu sayı daha şimdiden ikiye katlanmış durumda.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, tespit edilen 5 milyon 562 binden fazla vakayla dünya sıralamasına ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Ülkede bugüne dek 89 bine yakın kişi de COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.