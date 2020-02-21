Corona Virüsü Salgını G20 Ekonomi Zirvesi'nin Gündeminde Olacak

Haftasonu Suudi Arabistan’da biraraya gelecek olan G20 ülkelerinin hazine bakanları ve merkez bankası başkanları corona virüsü salgınına ilişkin ekonomik riskleri de masaya yatıracaklar.

Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne kadar 2236 kişi hayatını kaybederken tespit edilen vaka sayısı da 75400’e ulaştı. Hastalığa yakalananların çoğu salgının başlangıç noktası olan Çin’in Hubei eyaletinde yer alıyor.

Çin’de son bir günde 889 yeni vaka tespit edildi, 118 kişi de hayatını kaybetti. Yeni tespit edilen vakalardan 258’inin Hubei eyaleti dışındaki bölgelerde olduğu açıklandı.

Öte yandan salgın bölge ülkeleri başta olmak üzere dünya ekonomisi açısından da ciddi riskler teşkil ediyor. G20 ülkeleri haftasonu bu riskleri konuşmaya hazırlanırken Japonya ve Güney Kore’nin salgın nedeniyle resesyon riskiyle karşı karşıya oldukları belirtiliyor.

Güney Kore’de de şu ana kadar tespit edilebilmiş 52 yeni vakayla birlikte ülke genelinde hastalığa yakalananların sayısı 156’ya ulaşmış oldu.

Hastalık şu ana kadar salgının başlangıç noktası olan Çin dışında 26 farklı ülkede görüldü ve Çin dışında 11 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

